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僅距48公里3路線2階段 英國防部揭俄入侵烏克蘭計畫

編譯張佑生╱即時報導
俄羅斯與白俄羅斯在白俄境內舉行的聯合軍演預計20日結束。圖為火箭發射系統。路透
俄羅斯與白俄羅斯在白俄境內舉行的聯合軍演預計20日結束。圖為火箭發射系統。路透

烏克蘭緊張局勢加劇之際，英國政府17日表明確信俄羅斯即將侵烏，俄總統普亭已下定決心，英國防部則在社群網公開俄軍侵烏的三條可能路線，料分兩階段循陸路入侵。

《衞報》報導，烏克蘭附近的俄軍有近一半現時集結在距離烏邊境不到48公里內，與莫斯科稱正返回駐地的說法有出入。英官員說，來自14個營的俄軍增援部隊正抵達當地，強調過去幾天在白羅斯普里皮亞季河短暫搭建的一座浮橋是不尋常軍事行動例子之一。另有消息人士指有證據表明俄軍離開部署地點，前往更靠近邊境的地區集結。

英國國防部在推特指，俄羅斯仍保持重要軍事存在，可在無進一步警告的情況下侵烏，更附上俄軍的可能進攻路線圖，估計會分兩階段發動地面攻勢，首階段從白羅斯、俄羅斯西部及克里米亞三方面夾擊，駐白羅斯俄軍將分兩路與俄羅斯西部士兵直攻烏克蘭首都基輔，俄羅斯境內及克里米亞的部隊亦會分兩路從南北兩方夾攻中南部城市第聶伯羅（Dnipro）。俄軍在第二階段會向烏克蘭西部推進，從第聶伯羅繼續向西攻至文尼察市（Vinnytsia），另一批俄軍則從克里米亞出發直驅敖德薩（Odessa）方向。

上周末，美國情報單位曾公布九條俄國可能入侵烏克蘭的路線。

烏克蘭 俄羅斯 英國

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