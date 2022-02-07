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英相任命新幕僚長 寶座仍岌岌可危 不信任案恐達門檻

編譯陳韋廷／綜合6日電
英媒6日報導稱強生仍決心繼續擔任英國首相，即便他最快本周可能面臨到不信任投票。（路透）
英媒6日報導稱強生仍決心繼續擔任英國首相，即便他最快本周可能面臨到不信任投票。（路透）

英相強生持續面臨「派對門」醜聞下台危機，儘管所屬的保守黨內部多次呼籲他辭職下台，但他仍決心繼續擔任首相。強生為了挽回頹勢，宣布任命內閣辦公室部長巴克雷（Steve Barclay）為新幕僚長。

傳出一連串醜聞後，強生正著手重整高層團隊，竭力鞏固自身權威。泰晤士報報導，強生清楚地告訴盟友說：「你需要一個裝甲師才能把我拖出唐寧街。」強生最快本周面臨不信任投票

若保守黨內的1922委員會收到54名黨內議員來信，就可啟動不信任投票。唐寧街認為，這一門檻恐很快達到，強生的首相位置岌岌可危。

醜聞爆發後，強生的4位頭號心腹：即幕僚長羅森斐德（Dan Rosenfield）、首席私人秘書雷諾茲（Martin Reynolds）、公關主任陶艾爾（Jack Doyle）和政策負責人麥薩（Munira Mirza）已於2月3日相繼請辭。

唐寧街5日宣布，內閣辦公室部長巴克雷將出任強生的幕僚長，巴克雷曾在前首相梅伊政府擔任英國脫歐大臣；強生擔任倫敦市長時曾是他幕僚長的哈里（Guto Harri），則接任通訊總監。

強生發表聲明說：「我今天宣布的高層團隊異動，將會改善唐寧街10號的運作，強化我的內閣以及後座議員同僚的角色，並加速我們致力提升國家的關鍵任務。」然而強生的忠實支持者、前1922委員會副主席沃克（Charles Walker）受訪時表示，他認為強生只有下台才可解決問題。

巴克雷自2010起任下議院議員，英國「觀察家報」分析指出，任命國會議員成為幕僚長做法罕見，可能代表強生在招攬人員擔任此職時遇上困難。

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