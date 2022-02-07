秘魯總理被妻女控家暴 上任才3天就遭撤換

秘魯總理瓦勒被爆料2016年遭控家暴，引起公憤，遭到撤換。（Getty Images）

秘魯新任命的總理5日辭職，秘魯總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）4日撤換3天前才獲任命的總理瓦勒（Hector Valer），因為他被爆料2016年曾遭控家暴 而引起公憤。

中央社引述法新社報導，卡斯蒂約說：「我已決定重組 內閣。」這意味瓦勒已經出局。左派的卡斯蒂約在一場簡短的電視談話中宣布這項決定，他並未直接點名瓦勒。

當地報紙3日報導，瓦勒的妻子和就讀大學的女兒2016年曾舉報他家暴，包括踢、拳頭和拉頭髮；他的妻子2017年申請保護令成功，但已於2021年去世。反對黨和甚至部分內閣部長都強烈反對現年62歲的瓦勒繼續留在政府中。

63歲的瓦勒本是一名律師，直至去年是保守極右「人民革新黨」成員。

在卡斯蒂約撤換瓦勒之前，祕魯國會議長4日稍早呼籲他請辭。此外，還有3名部長也對他提出挑戰。瓦勒否認自己是「施暴者」，且說他從未被判家暴罪行。他堅稱除非國會通過不信任動議，否則他將繼續留任。

在秘魯，總理握有實權，在政策上向總統提供意見。瓦勒呈辭後，令秘魯再次陷入權力真空，這將導致卡斯蒂約掌權6個月以來第4次任命新內閣。目前他領導的政府深陷危機，在2021年大選中的部分支持者已抗議，批評他在選擇部長時缺乏謹慎。前保守派總統候選人藤森圭子稍早表示，卡斯蒂約必須辭職。