防挖角與技術外流 南韓將追蹤核心技術領域工程師動向

南韓政府將建立晶片工程師的資料庫，監測他們的出入境紀錄，以遏止中國企業挖角，防止關鍵技術外流。歐新社

南韓 政府將建立晶片 工程師的資料庫，涵蓋電池、OLED（有機發光二極體）面板等12個最具競爭力的「國家核心技術」領域，透過監測這些專業人才的出入境紀錄，遏止中國企業挖角，防止關鍵技術外流。

日經新聞報導，這項措施是南韓跨部會政府機構五年計畫的一環，旨在強化保護智慧財產權；這些部會包含南韓產業部、司法部 、智慧財產局、國家情報院（NIS）。首爾當局的目標是遏止技術外流的趨勢，對三星電子等倚賴技術優勢的大型企業而言，技術外洩已成為日益嚴重的問題。過去五年來，南韓已出現397起技術外流案件。

這項計畫要求造冊列管電池、OLED顯示器、船舶、鋼鐵等12個領域中，擁有先進知識的人才。企業和研究機構將旗下任何符合這些標準的員工登錄於名單中。

南韓政府將追蹤這些工程師的動向，產業部指出，此舉旨在防止工程師跳槽至國外的競爭對手。這個資料庫追縱的對象將不僅限於南韓人，受僱於南韓企業或外企設在當地子公司的外國工程師，也會被納入追蹤名單。

南韓政府也將對違反營業秘密法者祭出更重罰則，包含對洩漏資料給外企者處以三年以上有期徒刑。當局也正密切關注可能透過併購造成的技術外洩。南韓目前規定，若外企欲對擁有先進技術的韓企持股逾50%，必須先經過審查，而當局擬將門檻降到30%。此外，南韓政府將開始對提供特殊獎金給高技術員工的企業，進行30%的補貼，以鼓勵這些員工留在國內。