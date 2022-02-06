日難忘百年前大雪 工廠、村莊多處雪崩 上百人慘被活埋

日本過去曾因為大雪，各地多處發生雪崩意外遭到重創。圖為去(2021)年12月，日本富山市下起一場大雪。Getty Images

日本 每當到了冬季，總會有部分地區出現下雪天候，有時如果雪下得太大，還可能造成嚴重災情。例如在1918年時，日本就曾經因為紀錄級的大雪，造成多人喪生的災情出現。

根據日本媒體「文春ONLINE」報導，1918年由於大雪紛紛，各地幾乎都出現了比人還高的積雪，有的地方積雪甚至有約60公尺高。大雪除使得交通停頓之外，也造成多人的傷亡。

在新瀉縣與群馬縣的交界地帶的三俣村，就在當年1月9日發生雪崩，造成27戶人家損壞，157位居民下落不明，而且大雪也阻斷了交通，使得救援非常困難。在經過搶救後，僅有24人生還。

然而豪雪仍持續不斷，1月22日，一間位於鶴岡市的大鳥礦山機械工廠遭到雪崩侵襲，使得11棟建築倒塌，200多人遭到大雪活埋，最終造成154人以上的傷亡，是日本雪崩事故上第二嚴重的災情。

2月14日，媒體報導位於飛驒國的坂下村受困於雪中。由於居民並沒有做好過冬的準備，所以村內的糧食、薪炭和飲水等物資都不夠，結果全村300多人幾乎就這麼活活餓死，僅有3人逃出村莊，來到隔壁的富山市求救。不過事後證明這項消息是誤報，聚落並未滅村，儘管也有兩戶人家共9人因為雪崩與火災死亡，只是最後傳訛成了重大災情。