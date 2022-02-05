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鯨魚肉沒市場 冰島2年內禁商業捕鯨、主攻賞鯨觀光

編譯徐榆涵／即時報導
冰島計畫在2024年開始全面停止商業捕鯨。鯨魚示意圖。Getty Images
冰島計畫在2024年開始全面停止商業捕鯨。鯨魚示意圖。Getty Images

冰島是全球少數還允許商業捕鯨的國家之一，但該國漁業部長斯瓦娃絲托蒂爾（Svandis Svavarsdottir）4日表示，冰島計畫在兩年內禁止商業捕鯨，因為這項產業不再有利可圖。

BBC報導，日本於2019年睽違30年恢復商業捕鯨以來，對冰島的鯨魚需求急劇下降。斯瓦娃絲托蒂爾向當地媒體表示，「捕鯨產業並未帶來任何經濟收益，為何冰島還要繼續冒險捕鯨，再來出售幾乎毫無需求的產品？」。

冰島每年最多可捕殺209頭長鬚鯨（fin whales）以及217頭小鬚鯨（minke whales），但過去三年來，捕鯨業者幾乎沒有出海到北大西洋捕鯨，代表這根本無法獲得經濟收益。斯瓦娃絲托蒂爾說，這將是決定是否捕鯨活動延長至2023年以後的關鍵因素。

此外，其他因素也使捕鯨更具挑戰性。像是受疫情影響，政府規定的社交距離原則降低了鯨魚製品工廠的效率，另外還有冰島擴大禁止捕撈海域，業者必須到更遠的海域捕鯨，進而增加捕鯨成本。

斯瓦娃絲托蒂爾還表示，捕鯨產業可能會對經濟帶來負面影響，像是冰島2006年恢復捕鯨產業後，美國連鎖超市Whole Foods就宣布全面停售冰島產品。

冰島有意停止捕鯨的計畫受到動保倡議人士的歡迎，他們多年來一直呼籲終結冰島的捕鯨活動。另外其他與鯨魚相關的產業也在冰島蓬勃發展，2019年時有數十萬名遊客前往冰島一睹鯨魚風采。

全球目前僅有冰島、挪威和日本允許商業捕鯨。

冰島 日本 社交距離

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