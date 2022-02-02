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奢華露營正流行 日本東京灣、晴空塔受青睞

中央社／台北3日電
日本流行奢華露營，位於東京灣旁的露營地有各種不同色的帳篷，值得旅客露營同時體驗都會風情。（東京觀光事務所台灣辦事處提供）
日本流行奢華露營，位於東京灣旁的露營地有各種不同色的帳篷，值得旅客露營同時體驗都會風情。（東京觀光事務所台灣辦事處提供）

疫情造成出國不便，奢華露營正流行，東京觀光事務所台灣辦事處指出，日本也流行用奢華露營體驗都會風情，其中東京灣與晴空塔的營地值得民眾規劃疫後旅遊參考。

東京觀光事務所台灣辦事處指出，東京趕上奢華露營的潮流，各種營地有如雨後春筍般冒出，讓身處車水馬龍的東京居民，可以不出遠門就能體驗都會露營的美妙，位在東京灣及晴空塔的露營地更是首選。

位於東京灣旁的WILD MAGIC The Rainbow Farm，有交通便捷的地利優勢，營地占地約1萬6000平方公尺（近5萬坪），場內細分為以美國原住民風圓錐形帳篷組合而成的VILLAGE AREA、圍繞著營火火坑的FIRE PIT AREA」及由白色沙灘、小綠洲、椰子樹所構成的BEACH ＆ LAGOON AREA、面向東京灣與都會大樓的SEASIDE AREA等不同特色。

去年開始，東京晴空塔在館內增設兩處可以進行奢華露營的場地，要讓來自各處的遊客以戶外享樂的方式來就近觀賞晴空塔的壯麗。

這兩處可以體驗奢華露營的場地，分別位於東京晴空塔5樓的Farm Garden以及8樓Dome Garden，營地上設置了擁有防雨功能的帳篷，讓人在雨天也可以輕鬆體驗露營，每個帳篷最多可以容納10人，營區裡附設烤肉設備，使用者可選擇「自行攜帶烤肉食材方案」，入場前自行至東京晴空塔城2樓食品賣場購買生鮮食品，也可以由工作人員準備食材的「BBQ方案」。

日本正流行用奢華露營體驗都會風情，東京晴空塔在館內增設兩處可以進行奢華露營的場地...
日本正流行用奢華露營體驗都會風情，東京晴空塔在館內增設兩處可以進行奢華露營的場地，要讓來自各處的遊客以戶外享樂的方式來就近觀賞晴空塔的壯麗。（東京觀光事務所台灣辦事處提供）

觀光 原住民 疫情

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