我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅單積案如山 IRS緩寄報稅通知

症狀輕不代表輕症 Omicron對慢性病患仍致命

加拿大卡車示威 抗議強制司機打疫苗

編譯中心／渥太華29日綜合外電報導

數百輛卡車和數千民眾今天占據加拿大首都渥太華市中心大街，抗議防疫規定要求卡車司機接種COVID-19疫苗才能通過美加邊界，這是自封為「自由車隊」的遊行活動一環。

示威群眾揮舞加拿大國旗，高舉標語要求「自由」，並高呼反對加國總理杜魯多（Justin Trudeau）的口號。這些群眾包括卡車司機和數以千計民眾，除了抗議COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，也有人是對政府有其他不滿而來到此地。

嚴寒天氣中，民眾攜家帶眷在國會附近平和遊行，年輕人高呼口號的同時，年紀較大的示威者敲打鍋碗瓢盆，在杜魯多辦公室的窗戶下表達不滿。

加拿大媒體指出，由於千夫所指都是杜魯多，他和家人稍早已被護送離開官邸，前往渥太華一處祕密地點。

31歲商人卡斯同圭（Philippe Castonguay）在國會大廈外抗議時表示：「我希望停止這一切，這些措施不合理。」

他開了7小時的車從北部的魁北克（Quebec）來到此地，希望自己的感受能被聆聽：「這接種規定把我們帶進一個我們從未投票支持的新社會。」

示威活動上周起於加拿大西部，數十名卡車司機組成車隊一起從溫哥華開往渥太華，表達對防疫相關限制、特別是卡車司機接種規定的不滿。

美加1月中都已實施規定，影響到往來美加邊境的眾多卡車司機。

美加邊界將近9000公里，為世界上最長的陸路邊界。

未接種疫苗的28歲安大略司機潘德尼斯（Stephen Penderness）說，他不只是為了卡車司機，而是為了所有加拿大人抗議。

「這真的是為了每一個人…每個上路的人，這攸關你的自由選擇。」

上一則

月內第7次…北韓射飛彈 威力近5年來最強

下一則

強生相位不保？外交大臣不認同

延伸閱讀

批疫苗假訊息 瓊妮密契爾追隨尼爾楊 下架Spotify音樂

批疫苗假訊息 瓊妮密契爾追隨尼爾楊 下架Spotify音樂
花車回歸 紐約法拉盛農曆新年遊行 2月5日登場

花車回歸 紐約法拉盛農曆新年遊行 2月5日登場
送貨量大增 卡車占滿街道 民怨破壞社區、開進院子

送貨量大增 卡車占滿街道 民怨破壞社區、開進院子
維州檢察長：公立大學不准強制打疫苗

維州檢察長：公立大學不准強制打疫苗

熱門新聞

印度一對準新人在婚前舞會變冤家，來自富裕家庭的新娘不甘被新郎當眾掌摑，第二天閃嫁他人。（示意圖／取自Unsplash圖庫）

結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人

2022-01-23 14:28
納米比亞一名女子煮粥給全家人喝，竟讓全家人都嘔吐身亡。 示意圖／ingimage

媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇

2022-01-29 13:03
俄羅斯持續舉行軍演，一架圖—九五戰略轟炸機24日準備從伏爾加河附近恩格斯空軍基地起飛。（美聯社）

華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的

2022-01-26 11:05
烏克蘭士兵正在頓內次克附近的戰壕中等待即將到臨的戰鬥。(美聯社)

10萬俄軍壓境 烏國人學用手槍、油箱加滿「已準備好」

2022-01-24 21:57
俄軍在白俄羅斯集結，未來若由白俄進軍烏克蘭，將可長驅直入。(美聯社)

俄3面包夾烏克蘭 一旦從白俄揮軍 普亭盟友：2天可拿下

2022-01-29 21:54
駐立陶宛台灣代表處去年11月18日掛牌成立。（Getty Images）

為何歐洲小國立陶宛敢抗中？CNN：向這國釋放訊息

2022-01-30 07:21

超人氣

更多 >
2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲
賭城驚傳6車連環撞 9死

賭城驚傳6車連環撞 9死
影／華航貨機在芝加哥機場失控打滑 影像曝光

影／華航貨機在芝加哥機場失控打滑 影像曝光
林志玲除夕當媽 順產曝喜悅：終於盼來小天使

林志玲除夕當媽 順產曝喜悅：終於盼來小天使
封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄

封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄