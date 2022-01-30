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俄烏持續緊繃 強生：英國派赴北約部隊、武器將翻倍

英相強生擬2月訪日會日相岸田 強化抗中合作

編譯中心／綜合29日電

日媒報導，已知英國首相強生有意在2月中旬訪問日本，與日本首相岸田文雄舉行領袖會談。研判日英緊盯在印太地區興起的中國，意圖在安全保障方面強化合作。

日本共同社報導，相關人士透露，日英政府正就強生2月中旬訪日，以跟岸田舉行領袖會談為方向進行最後協調。雙方正以2月15日及16日兩天進行檢討。

報導指出，研判日英雙方緊盯在印度太平洋地區興起的中國，意圖在安全保障方面強化合作；日英也將加快雙方早日簽署「相互准入協定」（Reciprocal Access Agreement, RAA）的協商腳步。

相互准入協定是與日本自衛隊跟英國軍隊實施共同訓練等相關的協定。

不過，日英兩國各自境內新冠疫情仍未趨緩，加上強生疑違規開趴陷派對門醜聞，英國政壇已出現要求強生下台的聲音，因此，強生訪日行程仍存在變化可能性。

報導指出，這場日英領袖會談一旦順利舉行的話，兩位領袖顧慮到中國，將表明反對以武力片面在東海及南海改變現狀的嘗試。

NHK報導，已知強生有意在2月中旬進行上任後首度訪日行程，並以與岸田舉行會談為方向進行協調。

兩人屆時如順利進行會談，預料除了針對防疫對策及基於聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）協商成果致力邁向實現零排碳社會交換意見外，也可能觸及地區情勢，針對強化霸權主義行動的中國與持續緊張的烏克蘭情勢等，確認日英將共同合作因應。

日本 英國 疫情

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