派對門再1樁醜聞 英相封城還辦生日趴 傳本周下台

英國首相強生「派對門」風暴再添一樁，英國媒體報導，2020年6月第一次封城期間，強生卻在唐寧街10號首相官邸舉行生日派對。（路透）

英國 首相強生先前被爆料封城 期間在官邸唐寧街開派對，引起各方批評，強生道歉止血。不過「派對門」風暴進一步擴大，英國獨立電視台ITV又報導，早在2020年6月英國第一次封城期間，強生就已經違規，在唐寧街官邸舉行生日派對。

不過強生辦公室否認報導內容，表示在官邸接待親友的說法不是真的。英國政府官員持續在調查相關集會，預計本周將會公布一份報告。許多保守黨後座議員正等待報告公布和強生如何回應，以決定是否發動不信任投票攆走他。副首相拉布表示，如果顯示強生誤導國會，預計他得辭職。消息人士說：「假如強生本周末仍是首相，我會非常驚訝」。

綜合媒體報導，唐寧街發言人在一項聲明中表示，一批官員在2020年6月19日強生生日當天，在內閣會議室結束會議後替為強生慶生，「首相只露面不超過10分鐘」。

雖然慶生派對只短暫舉辦，但根據英國首次封城期間的防疫社交規定，所有室內聚會皆是被禁止的，室外集會只允許最多6人。

另據ITV報導，強生在封城期間的慶生派對有兩場，其中一場由強生妻子西蒙茲主辦，有多達30人在首相官邸的內閣會議室舉行派對；強生收到一個生日蛋糕，西蒙茲帶領幕僚高唱生日快樂歌。另一場則是前一晚舉辦，強生的親友在官邸內獲得招待。

這起最新的派對門指控，可說是為席捲強生的下台壓力火上澆油。強生因為被爆料在封城期間於夏天舉辦花園派對，以及聖誕節 時在唐寧街開趴，過去數周遭受工黨甚至同黨的保守黨人士圍剿，並且正遭受調查。相關調查報告將在這幾天出爐，很可能是壓垮強生的最後一根稻草。