美國擬祭新制裁 俄羅斯嗆恐引發「斷交」

烏克蘭及俄羅斯緊張局勢可能擴大，瑞典派出士兵到波羅的海中心的哥特蘭島加強戒備。圖為一輛坦克16日在哥特蘭島巡邏。（美聯社）

據俄媒報導，俄羅斯 總統府新聞秘書佩斯科夫在接受美國有線電視新聞網CNN採訪時放話說，美國提議對俄採取包括對俄高層進行限制在內的新一輪制裁，恐將引發俄、美兩國斷交。

此外，烏克蘭 及俄羅斯緊張局勢有可能擴大，區內國家開始為此戒備。瑞典唯恐受戰火，波及派出數以百計士兵到位於波羅的海中心被稱作「波羅的海航母」的哥特蘭島（Gotland）加強戒備和高調巡邏。英國則提供烏克蘭一種新式輕型反裝甲防禦武器系統，以增強烏克蘭在面對俄羅斯威脅行為時的防禦能力。加拿大發出旅行警示，呼籲國人如非必要勿前往烏克蘭。

俄羅斯衛星通訊社報導，佩斯科夫說：「可能發生的這種制裁措施，恐怕會導致俄美兩國斷交，這不符合莫斯科和華盛頓方面的利益」。佩斯科夫強調，美國邁出這一步的話將鑄成「大錯」。他希望美方回答一個問題，「能否舉例說明，什麼時候制裁解決了問題？」

美國參議院民主黨籍議員12日公布一份關於烏克蘭局勢升級情況下對俄制裁的草案，其中制裁對象包括俄羅斯總統普亭在內的政府、軍方高層，及銀行和國企。佩斯科夫13日就曾警告說，把俄羅斯的政府首長或國家元首列入制裁名單，將是「極端的」步驟，會「等同於兩國關係破裂」。

佩斯科夫並表示，北約不是一隻代表和平、穩定和繁榮發展的鴿子，而是向俄羅斯邊界步步逼近的「對抗工具」。

他強調，面對北約集結軍力和演習，及經常派戰機與偵察機飛近俄國邊境 的緊張局勢，俄方有必要在俄、烏邊界附近部署軍隊，堅持不撤走在邊境的10萬大軍。他說，俄羅斯不會採取軍事行動來對任何人進行威脅，但在北約繼續擴張的情況下，俄方將被迫採取反制措施。