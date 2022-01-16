本世紀以來最強海底火山噴發為 何能引發越洋海嘯？

南太平洋島國東加附近的洪加湯加-洪加哈派（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）海底火山在當地時間15日大規模噴發，引發海嘯。圖為東加氣象單位提供的火山爆發瞬間的衛星照片。（歐新社）

南太平洋島國東加（另譯「湯加」）的海底火山15日劇 烈噴發，引發越洋海嘯， 影響範圍波及整個太平洋沿岸地區。這次本世紀以來最強的海底火山噴發 活動，為什麼能產生如此大範圍的海嘯影響？中國自然資源部海嘯預警中心專家對此次海嘯影響範圍、持續時間，產生原因等進行了分析。

•引發越洋海嘯 影響整個太平洋沿岸地區

東加海域洪加哈派伊島火山（南緯20.5度，西經175.4度）15日發生噴發並引發大範圍海嘯。 中國自然資源部海嘯預警中心根據最新監測結果分析，此次火山噴發引發了越洋海嘯，影響整個太平洋沿岸地區。太平洋沿岸智利、日本 和紐西蘭等國家監測到明顯海嘯波，最大海嘯波幅達1.5米。

根據全球水位監測數據顯示，此次火山噴發引發了越洋海嘯，影響了太平洋沿岸地區。截至2022年1月16日11時30分（北京時間），太平洋沿岸的智利、日本等國的潮位站監測到30厘米至150厘米的海嘯波，中國沿海海域於16日淩晨監測到海嘯波，其中浙江石浦站最大海嘯波幅約20厘米。

太平洋海嘯預警中心（PTWC）針對此次火山海嘯發佈了多期海嘯預警信息，對火山噴發周邊地區發出海嘯預警，預計此次海嘯可能造成災害性影響。紐西蘭、東加、斐濟、日本、瓦努阿圖、智利和澳大利亞等國家也針對此次事件發布了海嘯預警。此次火山海嘯對東加首都努庫阿洛法造成災害性影響，淹沒了部分區域。

•海嘯影響範圍為何遠達萬里之外？

據報，距離火山口萬里之遙的日本、美國加州等沿海均出現了1米以上海嘯，此次東加海底火山噴發引發的海嘯影響範圍為什麼這麼大？ 中國自然資源部海嘯預警中心副研究員王培濤說，中國自然資源部海嘯預警中心依託全球實時海嘯監測網絡，可以第一時間獲取到海嘯實況信息，截至16日中午，這次火山噴發引起的越洋海嘯，影響範圍之廣較為罕見，波及泛太平洋範圍。

「目前來看，此次海嘯成因還不是特別明確，需要更多的觀測數據來綜合分析」， 王培濤說，據初步判斷，首先，東加海底火山噴發造成海底滑坡是導致此次海嘯的主要因素之一。但一般情況下，滑坡海嘯產生這麼大規模的越洋海嘯比較少見。

據當地媒體報道，此次東加海底火山噴發非常劇烈，火山灰直衝天空20公里，近1米高的海浪湧入當地民居。 其次，目前從衛星雲圖來看，此次火山噴發造成氣壓擾動並由此引發的氣象海嘯，是加劇此次海嘯規模的另一個重要因素，但由此引發泛太平洋範圍的海嘯是很罕見的。

洪阿哈阿帕伊島火山處在太平洋板塊與印度-澳大利亞板塊俯沖邊界上，是東加-克爾馬德克群島火山弧的一部分。火山前身是一座海底火山，2009年噴發後形成新島嶼。該火山曾於2014年、2015年、2019年和2021年發生多次噴發。

第三，洪阿哈阿帕伊島海底火山比較活躍，近年來多次噴發，最近一次噴發出現在2021年12月20日。但本次洪阿哈阿帕伊島火山噴發，強度大，是近30年來最強的一次火山噴發，噴出的火山岩高度高，這也是引發此次大規模海嘯的另一個因素。

「火山噴發引起的氣象海嘯，與滑坡海嘯的表現特徵非常近似，很難分辨。」王培濤說。

對於海嘯為什麼能傳播得這麼遠？這位專家指出「這是海嘯的一個顯著特點，海嘯的波長可達百公里，甚至數百公里量級，如果沒有阻擋，海嘯波可以在深水中傳播上萬公里而能量衰減很少。」

截至2022年1月16日，該火山噴發活動仍在繼續。中國自然資源部海嘯預警中心表示，根據歷史火山活動事件統計分析，目前的噴發活動可能持續數周或數月。