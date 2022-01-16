海嘯警報喚起恐怖記憶 日本311倖存者度過難熬夜

受太平洋島國東加海域火山大爆發影響，日本在16日凌晨發布大範圍海嘯警報。（美聯社）

日本 氣象廳今天零時過後發布海嘯警報，奄美市部分民眾暗夜中欲開車避難，沒想到上山車流回堵卡在路上；也有民眾對311大地震 餘悸猶存，聽到海嘯警報馬上攜家帶眷避難。

南太平洋島國東加的火山島15日下午發生大規模噴發，日本氣象廳於16日凌晨0時15分對鹿兒島縣奄美群島和吐噶喇群島發布海嘯警報，隨後又對岩手縣發布海嘯警報，呼籲當地民眾立即逃往高處避難。

▼網友錄下海嘯警報響起的景象

鹿兒島縣奄美市 高地避難大塞車

日本「南日本新聞」報導，受到海嘯警報發布影響，鹿兒島縣奄美市不少民眾在凌晨1時50分的暗夜中，攜家帶眷駕車欲前往高地避難，結果出現車流回堵塞在上山路上的情況。

住在奄美市的41歲女性說，如果開車堵在路上反而無法逃難，所以改用徒步方式逃往高地。

朝日新聞報導，不少離家避難的民眾或曾經歷過11年前的311大地震等天災，在避難所等地度過不安的一夜。

宮城縣氣仙沼市 311避難所重啟

311大地震重災區的宮城縣氣仙沼市，今天凌晨零時30分左右起，陸續有民眾駕車前往高地上的市民會館避難，他們有的待在車上、有的待在館內，邊取暖邊聽廣播及電視傳來的最新消息。

這處市民會館在2011年的311大地震時是避難所，這次也作為避難所開放民眾使用。35歲的飯店從業人員佐藤謙太一家5口都在這裡避難，他的老家在311大地震時因海嘯全毀，「當時的記憶仍在，所以聽到警報聲立刻帶著緊急求生包離家避難」。

佐藤的58歲母親說，這次自家附近還是有很多人沒外出避難，但11年前很多認識的人就是這樣子死去，在海嘯情況仍不明朗的時候，逃生是唯一能做的事。

「沒地震卻突然響起警報」

家住宮城縣石卷市的上班族遠藤太一住在河川附近，心想萬一車子泡水事情就大條了，所以帶著小孩來到市中心的日和山上避難。

他說，氣象廳上一次在2016年福島外海地震後發布海嘯警報時，因為先發生地震，所以對海嘯警報有心理準備；但這次沒有地震，深夜裡卻突然響起海嘯警報，實在讓人嚇了一大跳，「這不是一般的海嘯，真的讓人感到不舒服」。