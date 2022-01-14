我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

後遺症不明、可能重病…Omicron「惹不得」6原因

英相派對門延燒 保守黨掀內訌

編譯張佑生／綜合13日電
英相強生捲入「派對門」，一波未平一波又起。(路透)
英相強生捲入「派對門」，一波未平一波又起。(路透)

英國首相強生捲入的「派對門」引發保守黨內訌，蘇格蘭保守黨黨魁羅斯公開呼籲強生請辭，被國會保守黨領袖里斯莫格斥為「輕量級」的貨色。內閣排名第二的財相蘇納克對於支持強生有所保留，也遭質疑不夠忠誠。

在此同時，強生12日在國會心不甘情不願的道歉前所做的民調顯示，在野的工黨支持率領先保守黨10個百分點，分別是38%與28%，為2013年12月以來最大差距。高達78%的受訪者認為強生沒說實話，認為強生誠實的人僅占6%。

蘇格蘭保守黨黨魁羅斯12日表示，強生承認2020年5月20日確曾在首相府舉行酒水派對，違反防疫規定後，首相做不下去了。強生人馬里斯莫格則嘲諷羅斯在蘇格蘭政壇無足輕重，還說蘇格蘭大臣傑克比羅斯重要多了。

強生原定13日造訪疫苗接種站，但因家族成員有人確診，強生雖無須隔離，但也接受幕僚建議取消行程。

強生出狀況，內閣「二把手」財相蘇納克宣布要等到酒水派對的調查報告出爐後，才能決定是否支持強生。另一位被視為有實力挑戰首相大位的英國外相楚斯，也是在沉默了大半天後才表示，自己「100%支持首相」。

某位內閣大臣匿名告訴泰晤士報，蘇納克與楚斯誤判情勢，不合適的發言讓自己錯過了扳倒強生的機會。

德國「南德日報」分析，兩大因素將決定強生的去留。首先，保守黨得找到足以替代強生帶領全黨拚選舉的人選。所以5月5日的地方選舉非常重要，形同對強生施政的公民複決。假如民調不見起色，保守黨內逼宮力道將加大。屆時，強生時代將提前落幕。

民調 英國 疫苗

上一則

防疫壓力大… 荷蘭搞創意 「砸爛汽車」發洩怒氣

下一則

陪金正恩觀看射彈 韓媒：金與正輔佐國政

延伸閱讀

又陷派對門？英首相府遭爆 菲立普親王葬禮前開趴狂歡

又陷派對門？英首相府遭爆 菲立普親王葬禮前開趴狂歡
英相強生違規開派對 道歉不下台 66%民調「喊滾」

英相強生違規開派對 道歉不下台 66%民調「喊滾」
英相強生封鎖期間開趴 保守黨同僚要求辭職下台

英相強生封鎖期間開趴 保守黨同僚要求辭職下台
英相又被抓違規群聚 封城時竟邀40幕僚官邸開派對

英相又被抓違規群聚 封城時竟邀40幕僚官邸開派對

熱門新聞

圖為祕魯民眾檢測新冠肺炎。（路透）

Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意

2022-01-06 23:51
Omicron變種病毒造成全球新一波疫情，由於該病毒傳播能力更強，加拿大首席衛生官譚詠詩就呼籲民眾拋棄布口罩，並表示N95口罩能提供更好的保護力。(美聯社)

只有N95能防Omicron？專家：3層外科手術口罩都不夠

2022-01-10 00:05
根據英國最新研究，新冠病毒在空氣傳播中的20分鐘內失去了90%的傳染力。(歐新社)

新研究：新冠病毒在空氣中20分鐘內失去90%傳染力

2022-01-11 21:59
獲金氏世界紀錄認證為全球最高齡、現居日本福岡市的田中加子，2日歡度119歲生日。（路透資料照）

專家：本世紀末 普通人可活到130歲

2022-01-08 11:03
中國科興疫苗。（路透）

星數據：打完莫德納後染疫死亡率最低 科興最高

2022-01-10 11:03
賽普勒斯民眾。美聯社

Delta與Omicron結合 賽普勒斯驚見Deltacron 已知25例

2022-01-09 03:27

超人氣

更多 >
法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡
遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚
影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救
後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因

後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因
灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款

灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款