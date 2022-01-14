英相派對門延燒 保守黨掀內訌

英相強生捲入「派對門」，一波未平一波又起。(路透)

英國 首相強生捲入的「派對門」引發保守黨內訌，蘇格蘭保守黨黨魁羅斯公開呼籲強生請辭，被國會保守黨領袖里斯莫格斥為「輕量級」的貨色。內閣排名第二的財相蘇納克對於支持強生有所保留，也遭質疑不夠忠誠。

在此同時，強生12日在國會心不甘情不願的道歉前所做的民調 顯示，在野的工黨支持率領先保守黨10個百分點，分別是38%與28%，為2013年12月以來最大差距。高達78%的受訪者認為強生沒說實話，認為強生誠實的人僅占6%。

蘇格蘭保守黨黨魁羅斯12日表示，強生承認2020年5月20日確曾在首相府舉行酒水派對，違反防疫規定後，首相做不下去了。強生人馬里斯莫格則嘲諷羅斯在蘇格蘭政壇無足輕重，還說蘇格蘭大臣傑克比羅斯重要多了。

強生原定13日造訪疫苗 接種站，但因家族成員有人確診，強生雖無須隔離，但也接受幕僚建議取消行程。

強生出狀況，內閣「二把手」財相蘇納克宣布要等到酒水派對的調查報告出爐後，才能決定是否支持強生。另一位被視為有實力挑戰首相大位的英國外相楚斯，也是在沉默了大半天後才表示，自己「100%支持首相」。

某位內閣大臣匿名告訴泰晤士報，蘇納克與楚斯誤判情勢，不合適的發言讓自己錯過了扳倒強生的機會。

德國「南德日報」分析，兩大因素將決定強生的去留。首先，保守黨得找到足以替代強生帶領全黨拚選舉的人選。所以5月5日的地方選舉非常重要，形同對強生施政的公民複決。假如民調不見起色，保守黨內逼宮力道將加大。屆時，強生時代將提前落幕。