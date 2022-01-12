金正恩視導射10馬赫極音速飛彈 「1分鐘可抵首爾上空」

北韓11日上午發射極音速飛彈，北韓最高領導人金正恩到現場視導。（Getty Images）

北韓 11日上午朝東海（日北稱日本海）發射據信為彈道飛彈的不明飛行物體，速度近10馬赫（音速10倍），確認為極音速武器，北韓最高領導人金正恩也到現場視導，要求強化國內戰略軍事力量，這是他2020年3月以來首度正式現身飛彈試射活動。

這是北韓一周內第二度發射彈道飛彈，顯示平壤當局在開發極音速武器方面迭有進展，且無視國際制裁壓力的軍事野心。極音速的定義是速度超過音速五倍。

北韓中央通信社表示，這枚攜帶極音速滑翔載具的飛彈擊中「1000公里外的海上目標」。南韓軍方昨天指出，這枚飛彈飛行達到超高音速，明顯較上週試射「有所進步」。韓聯社指出，按照北韓聲稱的10馬赫速度，北韓發射後只要1分鐘就會飛抵首爾上空。極音速飛彈 能以5馬赫以上速度飛行，又能機動飛行，讓這種飛彈難以追蹤和攔截。

北韓11日上午發射極音速飛彈，北韓最高領導人金正恩到現場視導。（Getty Images）

北韓執政共產黨機關報「勞動新聞」網站照片顯示，飛彈由陸上發射，金正恩當時視察飛彈發射，他周遭圍繞著穿著軍服的男性。美國卡內基國際和平基金會的高級研究員安潘達在推特上寫道：「他出現在這裡，表明他對這一計劃特別關注。」

紐約時報報導，11日的試射是自去年9月底的「火星八型」極音速滑翔飛彈後，北韓第三次試射極音速飛彈，且這一周內的兩次試射皆「精準命中目標」。北韓5日也宣稱成功試射極音速飛彈，速度為六馬赫，即音速的六倍；當時南韓指北韓誇大性能，不過平壤方面隨即藉這次的試射打臉南韓。

這次試射飛彈已引發全球各國譴責，聯合國 秘書長也對此表達關切。北韓近來的飛彈試射，皆違反聯合國安理會「不得開發或測試彈道飛彈與核武」多項決議。美、日、法、英等國特使刻正於紐約開會討論北韓上周試射飛彈的對策，發表共同聲明稱平壤舉措「威脅國際和平與安全」，呼籲安理會反對北韓持續不斷的挑釁及違法行動，也號召聯合國成員「依據安理會決議，落實制裁義務」。

總統文在寅對此表示，北韓在南韓總統大選（3月9日）前夕接連發射飛彈，令人擔憂。青瓦台國家安全保障會議同日召開緊急國安常委會會議，對北韓表達「強烈遺憾」；日本首相岸田文雄也說：「北韓在這種情況下發射飛彈，令人極度遺憾。」美國駐聯合國代表托馬斯-格林菲爾德則在安理會召開閉門會議前發布聲明，譴責北韓此舉增加誤判風險，對區域穩定構成重大威脅，再次呼籲各國實施制裁、北韓重返談判。

北韓曾於2017年承諾停止試射洲際彈道飛彈和核試，但在20119年2月川金二會破局後，北韓又開始試射短程飛彈，且進一步試射極音速飛彈。