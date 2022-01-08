柬總理訪緬甸軍頭掀示威潮 反對派：傷害東協形象

抗議柬埔寨總理洪森訪問緬甸，瓦城示威民眾焚燒緬甸軍頭敏昂萊以及洪森的肖像、海報。（美聯社）

柬埔寨總理洪森7日展開緬甸 訪問行程，受到儀隊和紅毯歡迎。此舉引發各界批評，反政變民眾在各地示威，他們擔憂洪森的訪問將讓軍頭敏昂萊的緬甸軍政府取得更多正當性。國際特赦組織區域副主任吉爾也指出，洪森應帶領東協同聲譴責緬甸軍方的對人權的踐踏。

洪森為期兩天的出訪行程，是自緬甸軍方去年2月1日政變上台以來，首次有國家領導人到訪。這場軍事政變罷黜民選領導人翁山蘇姬，引發一連好幾月的示威抗議與當局的血腥鎮壓。

柬埔寨現為東南亞國家協會輪值主席國，東協盼透過外交來解決緬甸的政治危機，於去年4月達成5點「共識」，亦即要求緬甸軍方立即停止暴力，同意讓東協成立的特使團促進各方和平對話，東協特使團將赴緬甸與各方會面等。

然而，緬甸軍政府去年10月因拒絕停火、讓人道救援入境並展開對話，讓包含印尼 在內等部分東協國家，已經對緬甸軍政府無法履行這項和平方案感到失望，緬甸也遭東協禁止參加峰會。

在緬甸，反軍方統治的人士表示，洪森此次出訪是在支持軍政府。緬甸異議人士敏哥奈表示，洪森的拜訪不僅將引發柬埔寨內外的抗議，也傷害東協形象。

根據社群媒體 上的照片，在首都奈比多（Naypyidaw）以北約300公里的德巴因鎮（Depayin），抗議者焚燒緬甸軍頭敏昂萊以及洪森的肖像、海報，並高喊「洪森不要來緬甸。我們不要獨裁者洪森！」等口號。

另有報導指出，瓦城（Mandalay）、德林達依（Tanintharyi）、摩尼瓦（Monywa）等地區也都出現抗議。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）本周與洪森通電話後，在推特表示，如果和平計畫沒有取得重大進展，只應允許緬甸非政治代表參加東協會議。

此外，柬埔寨總理洪森則是世界上在位最久的政府領袖之一，其長期肅清政敵、公民人權團體及媒體的做法，飽受國際社會及媒體的批評。