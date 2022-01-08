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菲律賓鐵腕防疫 未接種者離家就逮捕

編譯中心／綜合7日電

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）6日下令逮捕違反居家令的未接種疫苗民眾，這一限制措施旨在抑制因Omicron變異株引發的確診飆升。

菲律賓政府本週加強首都馬尼拉和幾個省份、城市的新冠病毒防疫限制。在6日新增確診人數激增至1萬7000多人，較4日增至三倍多後，馬尼拉1300萬人口中未接種疫苗者被命令留在家裡。

衛生官員表示，預計未來幾天感染人數將進一步增加，並將在本月底達到頂峰。

杜特蒂在預錄訊息中說，「因為這是國家緊急狀態，我現在正向（村長）下令，尋找那些沒有施打疫苗的人，要求或命令他們留在原地」，「如果他（未打疫苗者）拒絕並走出家門，在社區或任何地方到處走動，他都會被（有關當局）制止。若他拒絕，（官員）有權逮捕不守規章的人」。

在菲律賓，接種疫苗屬自願性，到目前為止，全國逾1億人口只有不到一半完整接種疫苗。杜特蒂對大量菲律賓人尚未施打疫苗感到「震驚」。

杜特蒂表示：「如果不接種，就是讓每個人都處於危險之中。」菲律賓目前累計逾290萬人染疫，其中近5萬2000人病歿。

疫苗 杜特蒂 緊急狀態

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