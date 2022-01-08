北韓宣稱試極音速飛彈 南韓懷疑

北韓官方媒體稱5日試射該國第二枚極音速飛彈（圖），南韓軍事官員表示懷疑。（美聯社）

南韓軍事官員7日對北韓 本周宣稱進行極音速飛彈 (hypersonic missile)試射的能力表示懷疑，並指這件事似乎代表平壤現有的彈道飛彈 進展有其限制。美國與日本同日發表聯合聲明，承諾加強聯合防禦，包括對抗極音速武器。

中央廣播電台引述路透報導，北韓官方媒體稱該國5日成功試射第二枚極音速飛彈，這種飛彈一般的定義為速度至少達到音速的5倍，或是大約每小時6200公里，並且可以採用相對較低的軌道機動飛行，更難被偵測與攔截。

一名南韓軍官指出，雖然北韓飛彈的彈頭似乎達到極音速，但其他彈道飛彈也具有這種能力，5日的試射似乎並未展現官媒報導的700公里射程和「橫向」機動性。

此外，該軍官表示，比起北韓去年9月份試射的第一枚極音速飛彈，5日試射的彈頭更呈圓錐形(conical shape)，類似滑翔器，「這既不是極音速滑翔飛行器，也不是極音速巡弋飛彈，而是一種攜帶移動彈頭的飛彈。」

這枚極音速飛彈於去年10月在平壤國防展覽會上首次亮相。專家指北韓試射的飛彈似乎是一種攜帶可操縱重返載具(MaRV)的液態燃料彈道飛彈(liquid-fuel ballistic missile)。包括美國和南韓在內的其他國家，也具有部署這種武器的能力。

美國詹姆斯馬丁防擴散研究中心(The James Martin Center for Nonproliferation Studies)負責東亞事務的局長路易斯(Jeffrey Lewis)表示，「新的(北韓)滑翔器是極音速的，但更重要的是，它是一架可操縱重返載具。」

雖然平壤最新試射的極音速飛彈，沒有北韓最大的洲際彈道飛彈(ICBM)的長途射程，但分析人士指出，北韓可利用這種機動武器躲避飛彈防禦系統。