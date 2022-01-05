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印度男女宗教仇恨 將穆斯林女放上App「特賣」

編譯中心／綜合4日電

印度最近一起使用App拍賣」穆斯林女子的案件引起公憤，一對涉案印度籍男女今天被警方逮捕。

今年1月1日，數名穆斯林女子發現自己的照片出現在名為「Bulli Bai」的拍賣App上，其中一人甚至被列為「今日特價」，於是分別向孟買及德里警方報案。

初步調查顯示，這個App攻擊穆斯林女性的意圖明顯，特別是活躍於政治及社會議題者，受害人的照片均是在自己不知情的狀況下被上傳。

其中一名受害人、女記者蕊巴爾（Quratulain Rehbar）就推文說：「我的感受很不好，但不是軟弱。我不是一個會向卑鄙招式低頭的人，我會繼續不斷地提倡相關議題。」

印度民眾表示，Bulli在南印度是指男性性器官，而Bai是女僕之意；但也不排除Bulli是取自於英文字「霸凌」（bully）的諧音。

孟買警方追蹤網際網路協定位址，今天先後在1000公里外的邦加羅爾逮捕了一名21歲大學生，及在孟買東北方1700公里的北阿坎德省逮捕一名女子。

兩人在臉書和Instagram具有朋友關係，警方暫未透露這兩人在案中的角色，例如是否App的開發者，或者只是單純的照片上傳者。

印度媒體「德干前鋒報」報導，印度已有5個婦女組織聯名致函總統柯文德（Ram Nath Kovind），要求徹查此案，嚴懲犯案者，以免類似案件一再發生。

雖然印度憲法明確規定任何人均不得因起教、種族、種姓、性別或出生地而受歧見，但印度民族主義分子對穆斯林的敵視仍然根深柢固，而這樣的仇恨可追溯回中世紀穆斯林征服印度的歷史、以及印度與巴基斯坦因起教因素的分治。

大約6個月前，印度網路上也曾出現一個類似的App，名為Sulli Deals，當時有大約80名穆斯林女子的照片出現在這個App上；Sulli是印度右翼分子對穆斯林女子的貶稱，這個App在引發爭議後被平台下架。

印度 App 拍賣

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