加拿大東部出現怪病 逾百名年輕人「認知退化」

加拿大 新布朗斯威克省（New Brunswick）過近日出現一種進展性神經系統疾病，讓專家2年多來不得其解，而且似乎正影響越來越多年輕人，其中部分患者的認知功能迅速退化、出現幻覺和活動能力大減。

衛報報導，新布朗斯威克省兩大衛生機構之一「Vitalité Health Network」的員工表示，疑似個案越來越多，許多患者非常年輕且先前沒有健康問題，卻出現體重迅速減輕、失眠 、出現幻覺、思考困難和行動能力下降等一系列症狀。

官方在去年初春首次公布疑似個案數，表示自2020年初至2021年5月底已有48個病例。然而，多項消息來源指出，疑似個案數如今可能已攀升至多達150例，許多尚待進一步評估。消息來源表示，這些案例的病情惡化非常快速，令人憂心。

此外，至少記錄到9起案例、有2名密切接觸但沒有遺傳關聯的人都出現了症狀，這顯示疾病可能與「環境因素」有關。

報導指出，一名男子出現失智 和運動失調症狀，照顧他的妻子突然開始失眠，並出現肌肉萎縮、失智和幻覺，現在她的情況比丈夫還差。另一起案例中，一名30多歲女性不能講話，必須透過餵食管進食，不斷流口水；她的看護人是一名20多歲的護理學生，最近也開始出現認知能力下降的症狀。

出現怪病的消息於去年首度被媒體曝光，但新布朗斯威克省試圖平息恐懼。去年10月，官方稱8起死亡個案都是誤診，稱這些人並非死於共同的神經疾病，而是死於已知，且彼此不相關的疾病。官方也表示，流行病學報告顯示，沒有證據足以顯示患者的食物、行為或暴露的環境，能夠解釋他們患病的原因。

不過，熟悉這些病例的專家感到不安，主要因為病患的年紀都很輕，而神經疾病極少出現在年輕人身上。一位專家認為政府所謂誤診的說法令人質疑。

加拿大公衛機構專家認為，神經毒素BMAA有可能是怪病的源頭。曾有研究在龍蝦體內發現高濃度BMAA，而捕龍蝦是新布朗斯威克省許多沿岸地區的主要產業。

有死者家屬要求檢查死者體內是否有神經毒素，但被官方拒絕；死者家屬猜測，官方努力排除民眾集體罹患怪病，可能是出於政治動機。