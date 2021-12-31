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伊朗射火箭 載3研究裝置上太空 「預期研究目標達成」

編譯中心╱綜合30日電
伊朗國防部發布鳳凰號運載火箭升空照片。(Getty Images)
伊朗國防部發布鳳凰號運載火箭升空照片。(Getty Images)

伊朗30日宣布，已利用衛星運載火箭將3個研究裝置送入太空。在此同時，美國和伊朗的非直接談判在奧地利進行，以圖挽救2015年核協議。

伊朗國防部太空部門發言人霍西尼（AhmadHosseini）說：「鳳凰號（Simorgh）運載火箭已將3個研究裝置送進太空；這次發射的預期研究目標已經達成。」但他並未詳述這次研究的性質為何，並稱「這次是初步發射，我們將在不久的未來進行作戰發射。」

伊朗國家電視台播放火箭從一座沙漠發射台升空的畫面。電視台沒有透露火箭發射地點，但美國媒體這個月稍早曾報導，位於瑟姆南（Semnan）的伊朗太空中心正在為太空發射任務做準備。

伊朗2月曾宣布，已透過迄今「最強大」的固體燃料發動機，成功試射聖駒（Zoljanah）衛星運載火箭。伊朗當局表示，聖駒火箭能將衛星送入距離地面500公里高的軌道，有效載荷為220公斤。

美國與伊朗長期結怨，美方擔憂這種將衛星送至軌道的長程彈道技術也能用來發射核子彈頭。德黑蘭當局則否認美國這項指控。

伊朗去年4月宣布，已成功將第一枚軍事衛星發射進入軌道，先前數月多次試射都以失敗告終。

伊朗 太空 國防部

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