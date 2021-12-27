東北亞極端大寒流：從南韓冰封到日本癱瘓大暴雪

京都舞鶴。MBS新聞

「怕冷嗎？更冷的日子還在後面。」東北亞的日本 與南韓 目前正遭強烈寒流侵襲，通過朝鮮半島的冷氣團，26日清晨先是在南韓創下了-25.5°C的今年最低溫 ，甚至連人口稠密的首爾，市郊西北的恩平區都急凍到 -18.5°C。接著這波冷空氣很快地穿越日本海，並於27日清晨在日本的北陸與中部平原帶來大量降雪——從日本海方向襲來的大暴雪，目前不僅在沿海的鳥取縣帶來急凍災情，大雪更嚴重地癱瘓了琵琶湖沿岸的滋賀縣交通，鐵公路因雪癱瘓、航空交通緊急停班、數百輛汽車急凍拋錨在雪區道路中央的慘況，也讓日本東西橫貫的陸空交通陷入大亂中斷，急凍至-2.2°C東京千代田區，更刷新了45年來的東京都心12月最低溫紀錄。

但日本陸海空交通的因雪癱瘓，目前看來才正要開始，根據日本氣象廳的預報：這波冷氣團預計將在27日下午至28日清晨之間進入日本的太平洋沿岸，本來就遇到嚴重寒害的日本海沿岸與北陸各縣，不僅將遭遇更猛烈、更接近破紀錄的暴雪侵襲，日本各地也將在28日迎來暴雪高峰——不過雪災真正的癱瘓破壞，卻將在稍微回溫的29日後開始，甚至從31日開始，日本與南韓還將迎來下一波強烈寒流的「跨年襲來」。

27日的滋賀縣彥根市。路透

這波從極地襲來的強烈冷氣團，上周末先已在朝鮮半島造成急凍低溫。根據南韓氣象廳的觀測，寒流在25日深夜~26日清晨之間帶來劇烈降溫。其中，在南北韓交界的江原道鐵原郡的內陸地區，氣象廳更測得-25.5°C的「今年南韓最低溫」；人口稠密的首爾都會區，26日清晨也一舉降到-15.5°C，城西北郊的恩平區更冷到只有-18.5°C。

雖然當前的冷氣團已是韓半島今年入冬以來的最強寒流，但鐵原郡的-25.5°C「年度低溫」離南韓氣象史上最冷（1981年1月5日，京畿道楊平郡測得的-32.6°C）仍有一段距離。同時，26日的首都圈低溫，也還沒有超越今年1月-18.6°C冰封漢江的35年紀錄。但一年之間的兩次酷寒寒害襲來，卻已讓南韓國民再次體驗到「極端氣候」的衝擊威力。

受到大陸型氣候的影響，南韓的冬天時常容易受到超級寒流侵襲，就算遭遇零下十幾度的酷寒，也是冬季常態。然而過去20年來，南韓暖冬年份不僅愈來愈頻繁，多年溫暖後的「突襲式寒流極凍」冷熱溫差也有愈發極端的趨勢。

事實上，在26日的強烈寒流來襲之前，南韓氣象廳轄下的國立氣象科學研究所才於23日發表了「南韓的未來氣候預測報告」——在當前全球暖化的變遷趨勢下，該份報告也為60年後的韓半島，繪製了一幅令人不安的密集天災預言。

報告表示，當前的南韓11.9°C的年均溫，到了2081年恐將至少上升6.3°C、達到18.3°C——隨同此一增溫而來，南韓年均降雨也將至少增加18%；原本四季分明、冬長於夏的氣候特徵也將從此逆轉，首爾的年均熱浪日（日高溫超過33°C）也將從每年7.8天大舉飆至89.1天，「南韓夏季的平均日數，恐將從97天延長到170天...換言之，南韓全年一半的時間都會變成夏天。」

JPCZ示意圖。NHK

NHK

冬冷夏熱的狀況，雖然巧合式地搭配著本波寒害發出氣候變遷警告，但真正體會極端氣候威力的，卻更是一海之隔的日本——因為這波冷空氣在穿越韓半島後，很快就在日本海會合成「日本海極地氣團輻合帶」（JPCZ），重新加倍的寒流威力與日本海上的濕潤水氣，也從26日深夜開始朝日本的日本海沿岸猛襲突進。

根據日本氣象廳的解釋，所謂的「日本海極地氣團輻合帶」指的是從西伯利亞大陸形成的冷空氣群（西北季風），南下到了朝鮮半島和長白山的位置後，受到其地形的影響而一分為二，接著再重新匯流於位在背風面的日本海而形成極地氣團輻合帶，在這條輻合帶上極容易形成籠罩日本本土的雪雲，是每年冬季日本大雪的主要原因之一。

這波冷氣團的大雪轟炸，先是在日本海沿岸的鳥取縣帶來大雪，接著冷空氣直接押入近畿地區，並在琵琶湖南岸的滋賀縣彥根市一帶造成強降雪。到了27日上午，冷空氣更直接壓入了兵庫縣與愛知縣，除了原本北陸、琵琶湖地區被大雪覆蓋外，本州中部的陸海空交通——特別是穿梭關東－關西的新幹線，大阪地區出發的國內外空中航班，以及支撐公路交通的「名古屋－神戶高速公路」與京都通往新潟的「國道8號」，全都因為大暴雪而出現運輸癱瘓。

以負責北陸地區公路運輸的國道8號為例，27日清晨3時開始降下的大量暴雪，造成多起大卡車打滑翻覆的嚴重意外。不斷新增的道路事故，不僅讓全線交通變得塞車緩慢，大雪之中的怠速、駕駛疲勞與車輛結凍所造成的各種「立往生」路中拋錨，也讓本來就非常吃緊的歲末物流與交通往來遭遇到極大壓力。

然而27日所降下的大雪，雖然已讓近畿冰封大亂，但根據日本氣象廳的警報預告：「寒流的威力與暴雪破壞，恐怕才正要開始而已。」

滋賀縣彥根市南川瀨町的河瀨車站。取材自推特

日本氣象廳表示，雖然27日上午的暴雪主要發生在日本海沿岸的北陸地區與琵琶湖南岸，但以名古屋為首的中部濃尾平原從周一中午前也已經開始降下大雪。預計從27日下午開始，日本海一側的北陸大雪將「明顯增強」，穿越本州中心的冷氣團也將於同日稍晚抵達太平洋沿岸，並在全島帶來明顯降雪。

以日本東京的千代田區「都心地段」，27日上午就測得了-2.2°C的紀錄低溫——此一溫度，不僅是1976年以來，東京都心12月的測得最低溫。後續的寒害侵襲，預計也將一路維持到跨年夜、甚至是新年以後。

氣象單位表示，目前的這波寒流大選雖然預計會在28日開始「稍微回暖」，但日本全國交通的致災癱瘓卻將在29日來到「本波最高鋒」——這是因為稍微回暖之後，各地的積雪導致的道路結冰將會更難處理，除了打滑車禍的風險會更高以外，各種障礙排除與即將到來新年交通高峰期，都會讓日本各地遭遇極大的交通輸送壓力。

除此之外，當前的寒流雖然會在28日開始放緩，但從北極南下的新一波冷氣團預計會在12月30～31日之間「更強南下」，除了南韓各地已經提前預警「跨年低溫警報」外，遭遇大暴雪侵襲的日本也預料將在短短7天內遭遇第二次「致災性大雪」的極端襲來。