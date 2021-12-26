小國勇抗中國強權 立陶宛議員：無法保持沈默

立陶宛允許台灣設立「駐立陶宛台灣代表處」。(Getty Images)

法廣今天以「小國立陶宛 對中國展現力量」為題，刊登立陶宛國會議員薩卡利埃內的專訪。他表示，捍衛民主是不可跨越的紅線，即使是小國，面對人權迫害也無法保持沈默。

法國國際廣播電台（RFI）報導指出，這個波羅的海小國敢於對超級強權中國展示力量。數月前，立陶宛認定維吾爾 少數民族為種族滅絕受害者，並建議華為手機持有者盡快將手機丟棄。

11月，立陶宛更膽敢設立「台灣」、而非「台北」代表處。中國對此憤怒不已。19名立陶宛外交人員日前因安全考量選擇回國。

薩卡利埃內（Dovilé Sakaliene）在專訪中剖析這場外交危機以及立陶宛堅決捍衛人權的原因。

對於「歐洲的北京頭號敵人」這個稱號，薩卡利埃內表示，立陶宛從不想要引發危機或破壞關係，「我們只是平靜地說，有不能跨越的紅線」。

他表示，若中國想對他們發號施令並禁止強化對台關係，或是制裁發聲捍衛人權的議員，這都是讓人無法接受的，「我們正努力捍衛選擇的自由」。

薩卡利埃內強調，立國在首都維爾紐斯（Vilnius）以「台灣」名義設立代表處，沒有破壞一個中國的認知。之所以稱為台灣代表處，是因為它不僅代表首都台北，而是島上住著的台灣人。

對於中國報復立陶宛，貨品無法通過海關。薩卡利埃內呼籲歐盟「小心」，當看到中國如何破壞國際協議、箝制香港與維吾爾地區自由，立陶宛選擇慎重行事。

他表示，立陶宛也曾經歷蘇聯的共產政權，知道有力的宣傳可能藏匿著犯罪。「當看到中國如何對待異議者，我們自然要捍衛民主的每一分毫」。

因聲援人權而被列入中國制裁歐洲10人名單中的薩卡利埃內指出，立陶宛只是個300萬人的小國，而維吾爾有超過1000萬人正遭到迫害和殺害，是立國總人口的3倍。「對我來說，很難保持沈默」。

薩卡利埃內指出，中國常透過宣傳讓人以為超級強權無法抵抗，但民主國家比中國更強大，應該團結力量。

立陶宛5月宣布退出中國與中東歐國家的17+1合作機制。他指出，17+1機制分化各國，且對他們毫無助益。

他向記者說：「我們明白中國的手段：分而治之、分而迫之、分而抑之。立陶宛傾向另一個更透明的模式，就是交由歐盟和中國對談。」

中國過去承諾投資 立陶宛卻未兌現，記者詢問反抗態度是否也因失望而起。薩卡利埃內則指出，立陶宛以前也夢想中國投資，但眼見非洲等許多國家因此依賴中國，而中國也藉此強加遊戲規則，立陶宛反而慶幸中國僅有微薄投資。

他認為，所有愛好自由的國家，如立陶宛、法國、德國等，都應該了解若要「拿取捕鼠器裡的乳酪」，就須付出代價。

薩卡利埃內呼籲不要加入這場遊戲。他說：「民主國家應務實，選擇團結，因這樣的合作更長久、可預測與穩定。」

他重申，他不天真，清楚知道立陶宛是小國，「但所有宏大的合唱也是小聲音集合而成。因此，我們努力讓聲音被聽見」。

立陶宛日前宣布外交抵制北京冬奧，薩卡利埃內表示「這是道德選擇」。他在專訪中將之稱為「種族滅絕的比賽」，認為參加這樣的活動對所有民主國家而言是無法接受的，因為參與中國政權活動的同時，正有成千上萬人在教育營與強迫勞動中受苦。