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聖誕全家福 貝克漢家帥氣亮相 Chiara兒女搞笑演出

記者吳曉涵／台北報導
貝克漢一家送上聖誕祝福。取材自IG
貝克漢一家送上聖誕祝福。取材自IG

歐美的聖誕假期正式展開，名人們也紛紛在社群上送上祝福。像是全球最受矚目的明星家庭兩大代表貝克漢和Chiara Ferragni一家，也都換上正裝或應景服飾，用溫馨可愛的合照展現專屬佳節團聚的幸福氛圍。

貝克漢夫婦依照往年慣例帶著四個兒女一同入鏡，包括爸爸大衛貝克漢本人在內，22歲的大兒子布魯克林、19歲的次子羅密歐、16歲的小兒子克魯茲都穿上帥氣西裝現身，化身時尚紳士。10歲的么女哈潑則是以黑白裙裝優雅亮相，雙手捧著白玫瑰，亭亭玉立的模樣非常搶眼。媽媽維多利亞穿著深綠色禮服，和背景的聖誕樹相映成趣。這一家六口去年是以睡衣搭配聖誕帽的造型登場，今年的隆重打扮也再次讓人留下深刻印象。

另一方面，義大利的超級網紅Chiara Ferragni一家也送上溫馨合照，老公Fedez穿著歐美知名聖誕人物鬼精靈的T恤，Chiara Ferragni則是穿上自己同名品牌的聖誕毛衣。人氣超旺的3歲兒子Leo和9個月大的女兒Vittoria也換上超應景的聖誕穿搭，一起為大家送上祝福，鏡頭剛好捕捉兄妹倆pose還沒準備好的樣子，超可愛的畫面不知道又要圈粉多少人！同時，Chiara Ferragni的影集《The Ferragnez - La serie》也趁機曝光一段有趣片段，只見Leo開心地打開家門迎接聖誕老公公，但一眼就認出眼前的人是爸爸假扮的，毫不留情的揭穿大人們精心策劃的驚喜，這個結果，叫人哭笑不得。

Chiara Ferragni兒女超可愛。取材自IG
Chiara Ferragni兒女超可愛。取材自IG
Chiara Ferragni兒女超可愛。取材自IG
Chiara Ferragni兒女超可愛。取材自IG
Chiara Ferragni兒女超可愛。取材自IG
Chiara Ferragni兒女超可愛。取材自IG
Chiara Ferragni兒女超可愛。取材自IG
Chiara Ferragni兒女超可愛。取材自IG
義大利的超級網紅Chiara Ferragni一家也送上溫馨合照，有種狀況百出的...
義大利的超級網紅Chiara Ferragni一家也送上溫馨合照，有種狀況百出的趣味感。取材自IG

義大利 社群 克魯茲

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