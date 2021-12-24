貪腐罪就這樣算了？南韓「特赦朴槿惠」引發強烈背叛感

南韓法務部與青瓦台24日上午突然發出重大消息，確認總統文在寅簽字「新年大赦令」——以仍在服刑中的前南韓總統朴槿惠為首，全韓3,094名囚犯或褫奪公權者，都將在12月31日當天恢復自由之身，引發爭議。圖為今年7月入院治療的朴槿惠。 (歐新社)

「文在寅 總統希望『特赦朴槿惠』能為南韓 展開一條政治和解的新生之路...可能嗎？」南韓法務部與青瓦台24日上午突然發出重大消息，確認總統文在寅簽字「新年大赦令」——以仍在服刑中的前南韓總統朴槿惠為首，全韓3094名囚犯或褫奪公權者，都將在12月31日當天恢復自由之身——相關消息公布後，南韓上下皆為之震動：一方面是儘管健康狀況快速惡化，但南韓社會對於「朴槿惠是否該被特赦？」仍存在高度分歧；另一方面則是戰況激烈但打法極為難看的南韓總統大選，正進入最後倒數75天，微妙時機點的突襲特赦與走出監獄的朴槿惠，又將給總統選戰帶來怎樣的不可預測性呢？

南韓法務部表示，特赦朴槿惠前總統等人的決定，主要是顧慮「朴前總統明顯惡化的健康狀況」，同時南韓社會也正遭遇COVID-19疫情重創，因此政府才會以人道考量、並期待以此促成南韓朝野「理性和解政治」為出發點，同意特赦原本該「一路關到2039年」的朴槿惠。

但文在寅政府的特赦決定，卻也激怒了許多昔日「燭光革命」的共同夥伴。像是南韓國會議員沈相奵，就公開譴責特赦朴槿惠令人難以接受，並提出一個相當尖銳、且具有沉痛殺傷力的政治質問：

「當初終止朴槿惠貪腐亂政的，是為了『燭光革命』而走上街頭的的上千萬南韓公民——這麼強大的公民意志，是可被又一個總統不經討論而直接推翻嗎？」

。 (路透)

現年69歲的朴槿惠，是南韓史上首位女性總統。出身於政治名門的他，是前南韓獨裁者朴正熙的長女，在母親陸英修遭到北韓間諜刺殺、朴正熙總統也在1979年遇刺身死後，失去雙親的朴槿惠一度以堅強默哀的形象成為「國家的女兒」。在90年代南韓走向民主化後，從政的朴槿惠也成為南韓保守派的超級明星，並於2012年擊敗在野黨的挑戰者文在寅，成功當選了南韓總統。

獨裁者之女 閨密干政毀政治路

2013年初上任的朴槿惠，任期一開始曾以經濟政策受到各方肯定，但其政府的專斷官僚與威權手段，卻從2014年的「世越號沉沒事件」後開始一一浮現。從造假資料掩蓋政府救災不力，到施壓媒體壓制真相新聞...等等，朴槿惠也與南韓的基層人民越行越遠。誰知真正引爆朴槿惠統治危機的，竟是2016年秋天引爆且一發不可收拾的「國務干政醜聞」。

在當年的干政風暴中，朴槿惠長期讓自己的親信友人崔順實干預國家事務，小從總統講稿、大致重大經濟對策都會透過非正當管道「告知並尋求崔的建議」。在此默契之下，崔順實不僅成為青瓦台非法的地下總管，以三星 集團李家為首的南韓財閥，也都透過行賄崔順實來疏通關係——像是現任的三星集團老闆李在鎔，當年就成立空殼公司向朴槿惠、崔順實一族提供巨額非法獻金，以交換朴槿惠下令南韓公營退休基金為「李在鎔爭奪集團股權、鞏固三星財閥繼承地位」護航助攻。

2014年的世越號沉沒事件。 (美聯社)

南韓史上第1個 罷免下台總統

然而朴槿惠與崔順實的地下貪腐網路，卻遭內部外洩，並由南韓《JTCB》新聞台於其當時的王牌主播孫石熙發出一系列獨家報導。原本壓制各界的朴槿惠控制網路一夕土崩瓦解，從世越號開始累積的一系列不同民怨，於是激起史無前、數百萬人屢破遊行紀錄的全國性大規模公民抗爭。最終，在極巨大的政治壓力與檢方調查之下，南南韓會於2016年底成立對朴槿惠總統的彈劾案，南韓憲法法院則於翌年3月全票通過針對朴槿惠總統的「彈劾罷免」，而被解除職權、強迫下台的朴槿惠，則成為南韓史上第一個被罷免拉下的總統。

朴槿惠被解除總統職權之後，同年舉行的南韓總統補選，也讓在野的、且在燭光革命中扮演重要角色的文在寅入主青瓦台。至於朴槿惠則很快就被嚴重貪腐、總統濫權、國務洩密...等等重罪起訴逮捕，全案在2020年終審判處20年有期徒刑定讞，再加上朴槿惠此前還有另一案干預選舉的2年有期徒刑——因此，在沒有特赦、減刑或假釋的狀態下，這位南韓前總統理應被關到2039年才可以出獄。

雖然朴槿惠的有罪入獄，讓南韓社會多少有種「大快人心」的短期亢奮，原本以朴為中心的南韓保守派也一度陷入路線混亂。但隨著時間的過去，入獄服刑中的朴槿惠卻開始引發了不同的社會反應，除了南韓保守派開始呼籲文在寅政府「特赦朴槿惠以終止朝野惡鬥」之外，朴槿惠在獄中不斷惡化的身心健康狀況，也讓文在寅政府感到難以處理。

健康頻傳問題 在野力主特赦

「總統說了算的決定，又把燭光公民當成了什麼？」2016年，南韓民眾往青瓦台遊行，要求時任總統朴槿惠下台。 (路透)

事實上，在獲罪入獄之後，朴槿惠就不斷通報自己出現嚴重健康問題——雖然她最主要的病徵，其實是「椎間盤突出」所導致的嚴重肩頸與下背部疼痛，因此在2019年也曾就醫採取手術治療。但整體狀況卻因為朴槿惠的自然老化與坐牢引發的身心症而有惡化現象，因此11月中旬，朴槿惠再度因位背痛、牙齒問題與「精神狀況明顯不穩定」為由就醫住院，其聲援組織與在野黨團隊亦引院方診療報告，力主應該特赦，

「否則朴槿惠可能很快就會在監獄裡被關到死掉。」

朴槿惠是在2021年11月22日因「多重病症問題」，被送到外部醫院接受治療。但到了12月22日，南韓法務部突然發出聲明稿，聲稱朴前總統的症狀複雜，因此允許他繼續住院直到2022年2月再接受下一步安排。

此時，南韓政壇就已經開始傳出「特赦風聲」，但由於相關討論過去時常反反覆覆，再加上當前南韓本土疫情嚴重，因此社會輿論第一時間也沒有明顯反應。誰知24小時過後，12月23日深夜，官方媒體《韓聯社》卻發出了「青瓦台正準備特赦朴槿惠」的相關報導，相關消息接著就在12月24日一大早成了南韓法務部與青瓦台共同認證的「已成決定」。

南韓法務部表示，本回的特赦並不只針對朴槿惠前總統，而是以「新年」為名義的全國大赦，其生效時間是2021年12月31日，包含對象是3,094名特定囚犯與被褫奪公權者。其中，最有爭議與份量的即是朴槿惠前總統，但並不是所有被特赦者都是與朴槿惠類似的定罪背景。

崔順實（右）成為青瓦台非法的地下總管，以三星集團李家為首的韓國財閥，也都透過行賄崔順實來疏通關係——像是現任的三星集團老闆李在鎔（左），當年就成立空殼公司向朴槿惠、崔順實一族提供巨額非法獻金。 (美聯社)

像是在盧武鉉總統任內擔任國務總理、任後卻因收受不當獻金而背叛貪腐獲罪的韓明淑，就在本回的特赦名單裡。雖然他已在2017年刑滿出獄，但仍處於褫奪公權狀態，直到本回特赦為之解套為止。

而同樣的狀況，也包含南韓著名的「工運詩人」宋竟東。長年支援勞動抗爭的宋，曾在2011年組織「希望巴士」號召全國勞工聲援者，集結往釜山聲援當年的韓進重工造船廠工人罷工，結果宋竟東卻因召集非法集會與罷工而遭到李明博政府通緝逮捕。而在本回的特赦令裡，宋竟東與多名同其的工運與民主運動抗爭頭人，也都一同被文在寅解除了褫奪公權的限制。

進步派的《韓民族日報》表示，本回的「新年大赦」已是文在寅總統任內的第五次大規模赦免。儘管青瓦台方面強調本回的特赦，是希望「安撫並重新團結南韓社會在疫禍之下的不安民心」，但特赦朴槿惠的份量與層級，卻遠遠超過之前特赦的衝擊影響力。

這一方面是因為文在寅在任4年多來，始終不願意特赦朴槿惠，甚至多次強調「貪腐犯罪不容輕易特赦」的原則。二方面則是南韓即將於2022年3月9日舉行下一任總統大選，雖然文在寅不參選連任，但目前進步派－保守派的朝野對決選情極不明朗，在選前倒數75天的突襲式重大特赦，自然也有引爆爭議的衝擊效應。

「南韓必須超越過去的傷痛，才能邁向嶄新的未來。過去的事情已經過去，我們應該大膽地攜手走向新時代，而不是一直糾結鬥爭於我們已經結案的過去問題。」

南韓政府宣布特赦朴槿惠前總統等人的決定。 (歐新社)

在宣布特赦朴槿惠之後，青瓦台也代文在寅總統發出聲明，文除了再三強調「特赦朴槿惠所象徵的和解與團結」之外，也主張朴槿惠惡化的健康狀況，以及他坐牢快滿5年、已是入獄時間最久的南韓領導人，都是讓法務部在專業評估後「建議特赦」的關鍵原因。

南韓法務部表示，朴槿惠目前還會持續住院治療，直到12月31日號「特赦令生效」為止。但對此，南韓政壇的輿論風暴卻已瞬間引爆，而針對朴槿惠的特赦，南韓的政壇輿論主要也分成「三大解讀」——分別是保守派的「遲到但歡迎」，文在寅與執政黨的「尊重並理解」，以及以進步派第三勢力、民運與工運團體完全不能接受的「被背叛感」。

像是朴槿惠留下的保守派第一在野黨——「國民力量」——所推派的總統候選人尹錫悅，24日一早就對特赦決定表達歡迎。尹錫悅強調「朴前總統的健康與人權處境是我最關心的問題」，儘管國民力量早就呼籲應該「特赦和解」卻被文在寅政治性擱置，「但遲到總比不到好，希望朴前總統獲釋後早日康復。」

而與文在寅支持的執政黨總統候選人——與尹錫悅一路選戰死鬥的「南韓川普」李在明——則有點尷尬地表示「我也是一早起來看到新聞頭條才知道」，但過去素以強硬發言且一直不支持特赦朴槿惠的李，24日卻只表示「尊重並能理解文總統的決定」。

「話雖如此，直到今天南韓人民都還在承擔朴槿惠貪腐亂政的不義後果。朴前總統仍然欠所有國民一個真心的道歉。」

李在明話鋒一轉地表示：「雖然現實的法庭已經結束了，但歷史的法庭所作的終極評價，絕對還會繼續。」

「當初終止朴槿惠貪腐亂政的，是為了「燭光革命」而走上街頭的的上千萬韓國公民——這麼強大的公民意志，是可被又一個總統不經討論而直接推翻嗎？」 (美聯社)

事實上，李在明針對朴槿惠特赦案的回應，不僅一點都不像「韓版川普」的風格，還顯得非常迂迴且無力——這是因為在南韓社會、特別是進步派的死忠基層裡，對於特赦朴槿惠立場非常兩極。甚至李在明本人之所以能夠贏得總統提名，或多或少也都得利於先前的「朴槿惠特赦爭議」。

在去年以前，文在寅總統的大選接班熱門，都以前總理李洛淵為頭號選手。但李洛淵為了爭取中間選民、提升執政黨的可當選性，而大膽暗示「支持特赦朴槿惠」，此一發言加上後來在2020年7月的前首爾市長朴元淳被控性騷擾後自殺逃避風波，接連重創了李洛淵的政治實力，這也讓風格爭議屢生問題的李在明趁勢贏得提名初選。

李在明投鼠忌器的特赦炸彈，也反映在進步派第三勢力與南韓草根左翼「完全不能接受特赦朴槿惠」的背叛控訴。像是打算角逐總統大選的進步派小黨「正義黨」參選人沈相奵、曾全力號召燭光革命的「南韓參與連帶」（PSPD）、以及多個工人運動的社運組織，都不約而同地譴責了文在寅「濫用特赦」的背叛與逃避。

PSPD等社運團體不滿地表示，文在寅上任初期曾經給南韓社會很大的新政治希望，他曾主張要打倒南韓的恩庇仕從主義，也強調在燭光革命之後，南韓應該對於「權力貪腐」有著更嚴格、果斷與明確的典範立場，甚至列舉五種貪腐大罪為承諾，強調自己絕不會輕易特赦這些政治貪腐犯，

「結果呢？文在寅總統說特赦是為了國家團結與和諧，但制裁犯了罪的朴槿惠前總統 ，是南韓公民藉由燭光革命的授權與意志，在沒有道歉與合理討論空間的狀態下，請問當權者有什麼資格與政治授權，竟敢專斷下令該不該特赦朴槿惠？」

總統大選勝選希望渺茫，但在進步派中很有代表性的國會議員沈相奵亦質疑文在寅「特赦朴槿惠」的政治倫理，他們強調：朴槿惠的彈劾、罷免，乃至於下台之後才能被調查與定罪，全都是燭光革命的公民遺產——在此狀態之下，人民尋求的是正義，或者是最低基本的道歉，但朴槿惠卻是死不認錯至今，「難道一個全斗煥的故事（被金大中特赦後，完全否認自己歷史反行直到平安老死），還不夠教訓嗎？」

南韓法務部表示主要是顧慮「朴前總統明顯惡化的健康狀況」，同時南韓社會也正遭遇COVID-19疫情重創，因此政府才會以人道考量、並期待以此促成南韓朝野「理性和解政治」為出發點，特赦朴槿惠。 (美聯社)

在反對意見的理解中，朴槿惠之所以會坐牢，是因為「燭光革命」對他貪腐政權的政治定罪。但文在寅此刻的特赦，卻也同樣是卻也打著「團結和解」旗幟的政治決定，以少數菁英的意見推翻了當年燭光革命的公民意志，儘管不同時代與不同背景確實有今非昔比的討論空間，但文在寅政權並沒有討論、對話、或者相應的公民參與形式，

「總統說了算的決定，又把燭光公民當成了什麼？」

作為國家媒體的《韓聯社》就在報導裡特別點出「特赦朴槿惠可能引發的選戰影響」。由於李在明與尹錫悅兩人，都各自因為家人醜聞而聲望掃地。但在疫情、中間選民厭惡「兩個爛蘋果」的狀態下，南韓進步派與保守派的基本盤對決可能會成為來年選戰的關鍵，而特赦朴槿惠一案對於慶尚北道、大邱...等「保守派鐵票倉」的影響，則可能成為值得觀察的選戰風向之一。

至於終於等到特赦的朴槿惠本人，又是如何看待這件事呢？在南韓時間24日中午，朴前總統也透過律師為外發出簡單聲明：

「對於造成國民騷動，我感到很抱歉。但對於文在寅總統與政府特赦決定，我在此也衷心表達我最深的感謝與敬意。」

朴槿惠的聲明表示，自己目前的打算，是要全心努力恢復健康。但發言中他沒有就過去的貪腐犯罪認錯道歉，也沒有就其他問題發言——諷刺的是，朴槿惠目前住院的單位，就是首爾江南區的「三星醫院」，這也是讓朴的國政貪腐風暴曝光的三星集團所屬。