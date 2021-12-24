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澳洲無尾熊遭「大屠殺」 1地主和2公司遭控250罪

編譯張佑生╱綜合報導

紐約時報報導，澳洲維多利亞省保育監管部門22日控告一名地主和兩間公司合共逾250項殘酷對待動物罪，包括36項加重殘酷對待動物罪，指控他們去年在橋水角（Cape Bridgewater）清理林木時殺傷大批無尾熊。

影音來源：YouTube

保育監管部門指，涉案者去年2月在距離墨爾本377公里的橋水角清理林木，造成70隻無尾熊死亡，包括21隻當場死亡，49隻無尾熊重傷，大部分是捱餓、缺水及有骨折，必須安樂死處理。70隻受輕傷接受治療，120隻已經野放。

一名男子和一間挖泥公司涉嫌令數十隻無尾熊遭受不合理痛楚，兩者各自被控危害無尾熊、殘酷對待動物導致致命傷等126項罪名；涉案另一間公司被控一項殘酷對待動物罪。有保護動物組織批評上述的清理林木事件是「無尾熊大屠殺」。

在澳洲，加重殘酷虐待動物罪的最高刑罰，單項罪名成立對企業是15萬7000美元，對個人則是6萬5500美元或2年徒刑。

據悉，橋水角居民歐克莉2020年2月晚間散步時，發現了大批奄奄一息的無尾熊及遺體，當時她心碎痛哭的影片促使澳洲當局對這起事件展開調查。

澳洲 紐約時報

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