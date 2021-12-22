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日本3死囚伏法 睽違2年執行死刑 遭批違「普世價值」

編譯中心╱綜合21日電

日本今天上午處決3名死囚，是首相岸田文雄上任以來的首例，由法務大臣古川禎久批准執行。日本上次執行死刑是約2年前的2019年12月。

日本是少數保留死刑的發達國家，3人今天上午伏法後，關押中的死囚為107人。反對死刑的國際特赦組織日本分部稱，死刑有違打着「決心捍衛人權等普世價值」旗號的岸田內閣基本方針。惟日本政府去年發表5年一度的調查顯示，八成受訪者認同死刑「無可避免」。

日本共同社、讀賣新聞報導，法務省表示，伏法的3名死囚之一為65歲的藤城康孝，他2004年在兵庫縣加古川市刺殺親戚等7人。

另2名死囚為54歲的高根澤智明與44歲的小野川光紀，兩人2003年共謀在群馬縣犯下兩起強盜殺人案，陸續在兩家柏青哥店各殺害1名店員，並搶劫店內現金。

日本上次執行死刑是在2019年12月26日，當時伏法的是中國籍的死囚魏巍，他原是專門學校學生，2003年於福岡市殺害一家四口，因強盜殺人等罪遭判死刑，伏法時40歲。

朝日新聞報導，日本近年執行死刑的狀況，2016年有3名死囚伏法、2017年有4人，2018年15人伏法，包含前奧姆真理教13名幹部，2019年3人，2020年一整年日本都未執行死刑。

日本 岸田文雄

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