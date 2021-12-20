兩枚火箭襲巴格達綠區 尚無傷亡通報

伊拉克國家通訊社今天引述安全部隊的說法指出，兩枚卡幽沙式（Katyusha）火箭襲擊巴格達戒備森嚴的綠區（Green Zone），目前尚未通報有人員傷亡。

路透報導，其中一枚火箭遭反火箭彈、砲彈及迫擊砲（Counter Rocket, Artillery and Mortar,C-RAM）防禦系統於空中擊落，另一枚落在綠區一處活動場所，炸毀兩輛汽車。

巴格達綠區是美國等多國使館的所在地，也是伊拉克政府辦公大樓所在的要地。綠區常常成為火箭攻擊目標，美國和伊拉克官員稱，出手的是有伊朗 撐腰的團體。

中央社引述法新社報導，維安消息人士指出，被擊落的那枚火箭落在美國大使館 附近，第2枚落點約略在500公尺外。這名消息人士之前告訴法新社，兩枚火箭都在美國大使館附近被擊落。

近幾個月來，美國軍隊和在伊拉克的利益頻頻成為火箭襲擊或無人機攻擊的目標，次數多達數十起。

伊拉克本週宣布結束華府 率領的反聖戰聯軍在其境內進行的「作戰任務」。然而，部署在伊拉克的約略2500名美軍和1000名聯軍士兵將續留伊拉克，擔任訓練、諮詢、協助的角色。

伊拉克親伊朗派系力促境內駐紮美軍全數離境。

今天的攻擊，正巧是美軍2003年入侵伊拉克、推倒海珊（Saddam Hussein）之後，2011年12月18日撤離伊拉克的10週年紀念。

後來伊斯蘭國（IS）崛起，拿下伊拉克大片土地，華府再度在伊拉克部署軍隊。

今年11月初，伊拉克總理哈德米（Mustafa al-Kadhimi）在一場無人機攻擊總理官邸事件中，幸運毫髮無傷地逃過一劫。

今年9月，一架「武裝無人機」攻擊有聯軍駐紮的伊拉克庫德族自治區阿比爾國際機場（Erbil international airport）。