我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李靚蕾要開告？7小時通牒一場空 王力宏仍無回應

3退休將領投書華郵 籲軍方預防2024選後暴動

馬來西亞豪雨成災 逾1.1萬人撤離 高速公路關閉

編譯中心／綜合18日電
馬來西亞豪雨成災，車輛18日被淹沒在水中。（路透）
馬來西亞豪雨成災，車輛18日被淹沒在水中。（路透）

馬來西亞當局今天表示，連續大豪雨引發洪水氾濫成災，逾1萬1000人被迫撤離家園，數十條高速公路和道路關閉，也嚴重阻擾港口船運作業。

路透報導，大馬首相依斯邁沙比利於18日晚在記者會上表示，已在全國各地動員超過6萬6000名軍警和消防人員，協助救援因洪水受困民眾，把他們送往避難處所。

每年10月至翌年3月的年度雨季期間，馬來西亞境內經常洪水為患，特別是東岸地區。但17日早上開始下的傾盆大雨持續到18日，西部雪蘭莪州受創最嚴重。全境環繞首都吉隆坡的雪蘭莪州，是馬來西亞最富裕也是人口最眾多地區。

依斯邁沙比利表示，「現在雪蘭莪州有點混亂，在其他州會提早為雨季做好準備。但在雪蘭莪州，這幾乎是突然間發生」，並稱州內將近4000人撤離家園。

馬國最大港口巴生港（Port Klang）當局表示，洪水嚴重阻擾船運作業。數十條高速公路和道路也關閉。

上傳至社群媒體的短片顯示，河川溢流、山崩以及在棄守街道上汽車遭洪水淹沒。

根據追蹤洪水情勢的政府網站，馬來西亞16個州和聯邦直轄區當中，其中8個今天的水位攀升至危險水準。

馬來西亞氣象局警告指出，雪蘭莪州、吉隆坡和多個州的豪雨將會持續到周日。

洪水 社群媒體 汽車

上一則

AUKUS本月兩度開會 澳核潛艦再進一步

下一則

俄國若入侵烏克蘭 英國：北約「極不可能」出兵

延伸閱讀

中國湖北高速公路突倒塌 釀4死8傷

中國湖北高速公路突倒塌 釀4死8傷
馬來西亞豪雨成災 逾1.1萬人被迫撤離家園

馬來西亞豪雨成災 逾1.1萬人被迫撤離家園
馬來西亞96歲前總理馬哈地住院檢查 原因不明

馬來西亞96歲前總理馬哈地住院檢查 原因不明
馬泰小館椰子林，南洋美食展風情

馬泰小館椰子林，南洋美食展風情

熱門新聞

匈牙利一名長者今年4月接種第二劑中國國藥疫苗。（美聯社）

跨國研究：3款疫苗 對Omicron變異株幾乎無效

2021-12-18 04:01
伊莉莎白二世女王（左）被稱已對查理繼位為王有了妥善安排。（路透資料照片）

英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？

2021-12-11 17:30
俄國戈爾什科夫海軍元帥級巡防艦上月在白海發射一枚「鋯石」，成功擊中400公里外的練習目標。美聯社

普亭：俄美兩國在核武上平起平坐 但在新武器上俄領先

2021-12-12 10:49
火星水手號大峽谷發現地表下有液態水。（取材自ESA推特）

好消息…火星「水手號峽谷」下 藏有大量液態水

2021-12-18 15:27
英國短時間暴增的疫苗需求，卻讓本來就人手吃緊的醫療單位精疲力竭，儘管中央政府已開出軍令狀要「全國總動員」唯一配合加強劑，極度緊繃的第一線防疫光景，卻已被消耗到難有回應的量能彈性。圖為疫情收治示意圖。（歐新社）

每日20萬隱形染疫？英國Omicron擴散的「恐慌總動員」

2021-12-14 15:25
立陶宛外交部宣布已將駐中國外交人員全數撤離，未來使館業務將透過遠端運作。圖／取材自立陶宛外交部官網

因台灣使兩國關係惡化 立陶宛外交代表團全面撤出中國

2021-12-15 07:03

超人氣

更多 >
王力宏爸不忍了 深夜痛訴「分居2年」 李靚蕾要求數億

王力宏爸不忍了 深夜痛訴「分居2年」 李靚蕾要求數億
李靚蕾再發長文：與王力宏交往期間都是內射 當然會懷孕

李靚蕾再發長文：與王力宏交往期間都是內射 當然會懷孕
王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生

王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生
王力宏昔對未成年師妹出手？女星嘆：還好我嫁的不是你

王力宏昔對未成年師妹出手？女星嘆：還好我嫁的不是你
胡錫進預言：王力宏在中國演藝事業基本結束了

胡錫進預言：王力宏在中國演藝事業基本結束了