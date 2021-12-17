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日本大阪火警累計24死 疑人為縱火警方偵辦中

中央社／東京17日綜合外電報導
日本大阪市17日上午發生嚴重火警，27人到院前心肺功能停止，截至日本時間晚間7時，已確認其中24人死亡。 Getty Images
日本大阪市17日上午發生嚴重火警，27人到院前心肺功能停止，截至日本時間晚間7時，已確認其中24人死亡。 Getty Images

日本大阪市今天上午發生嚴重火警，27人到院前心肺功能停止，截至日本時間晚間7時，已確認其中24人死亡；現場曾目擊一名50到60多歲的男性行徑可疑，警方懷疑是人為縱火

日本放送協會（NHK）報導，大阪消防單位今天上午10時20分左右接獲多起通報，指大阪北區曾根崎新地一棟大樓的4樓失火。

消防單位出動80輛消防車前往灌救，約30分鐘後撲滅大部分火勢，但消防人員救出28名傷者，其中有27人已無呼吸心跳，都是在起火的4樓被發現；另外有一名從6樓救出的女性受傷。

傷者分別送往多家醫院搶救，截至晚間7時，已確認24人死亡，為14名男性與10名女性，分別為20多歲到60多歲，目前尚未確認死者身分。

火災現場是一棟8層樓鋼筋水泥建物，靠近JR北新地站，位於大樓與餐廳林立的鬧區一角，起火的4樓是一間診所，有身心醫學、精神科與內科門診等，發生火警時正是看診時間。

大阪府警方從現場狀況等研判，火警疑是人為縱火，已設置搜查本部，朝殺人放火罪嫌方向偵辦。

警方表示，2名逃出火災現場的女性證稱，發生火警時正在4樓診所候診室候診，當時目擊一名約50到60多歲的男性走入診所，他在候診室的電熱器旁擺放紙袋後踢倒，紙袋中流出液體引燃火勢。

警方研判該名涉嫌縱火的男子可能被消防隊一起送醫，正在確認是否為24名死者之一。

這棟發生火警的大樓建於1970年，大阪市消防局表示，2019年3月19日曾進行4年一度的定期現場消防檢查，當時並未發現大樓有違反消防法規。

去年9月25日也曾委託消防振興協會進行檢查，也沒有發現消防問題。

總務省消防廳為調查火災原因，已決定派遣9人小組前往現場調查。

報導指出，日本近年發生嚴重傷亡的火災多在人潮聚集的鬧區大樓等處。

2001年東京新宿區歌舞伎町的混合大樓起火，燒掉餐廳等處，因逃生路線被堆放物品導致難以逃生，造成顧客與工作人員等共44人死亡。

2008年大阪浪宿區的混合大樓火警，起火點在1樓有個人包廂的影片出租店，因遭人蓄意縱火，造成顧客等16人死亡。

此外，2019年日本知名動畫製作公司「京都動畫」（京阿尼）位於京都市伏見區的第一工作室遭犯嫌青葉真司縱火，造成36人死亡、33人輕重傷慘劇，是日本平成年代（1989年到2019年）最嚴重的殺人事件。

大阪大火 倖田來未母親也是受災戶

編譯莊蕙嘉／即時報導

日本大阪北區17日一棟大廈上午發生火災，造成24人死亡，起火點疑為四樓的精神科診所。日本FRIDAY周刊報導，藝人倖田來未和misono姊妹的母親經營的美容沙龍也在同一棟大廈，成了受災戶。

倖田來未的母親經營的美容沙龍「美來夢」（belum）位於該棟大樓三樓，就在診所樓下，在京都經營有成，將觸角延伸至關西，在大阪開第二家店。misono今年4月也在自己的推特和YouTube頻道為母親的店宣傳。

火災發生後，「美來夢」宣布暫停營業，店內沒有人員傷亡。

日本 縱火 推特

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