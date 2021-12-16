英相醜聞纏身又遭近百名議員倒戈 領導地位恐撼動

英國首相強生的領導能力受到質疑，遭逢上任以來最大挑戰。（路透）

英國新冠單日確診數狂飆，近100名保守黨下議院議員14日對新防疫 措施投下反對票，對首相強生的威望造成重大打擊，也使得他的領導能力受到質疑。

路透報導，在積極賣力遊說一整天後，強生領導的保守黨政府在防疫政策上遭遇黨內迄今的最大反叛。強生推出的防疫措施，包括要求民眾在公共場合佩戴口罩 ，前往某些場所必須出示新冠通行證；他說在遏止新變異株Omicron擴散上，這些防疫措施是必要的。

然而，有99名保守黨下議院議員反對出示新冠通行證的計畫，人數比原本預期的高。新措施是在最大在野黨工黨支持下通過。

強生近來醜聞纏身，他已因為去年在封城期間在唐寧街舉辦派對，以及砸大錢裝潢官邸而遭受抨擊，如今又面臨黨內反叛，承受更大壓力。

許多保守黨下議院議員說，有些新措施太過嚴厲，有些人質疑進入夜店等一些場所時，為什麼要出示疫苗接種或檢驗陰性證明。還有人趁著這次投票 對強生發洩怒氣，認為協助保守黨在2019年選舉贏得多數席次的強生，因為自己造成的過失與失言而虛擲了保守黨取得的成就。

投下反對票的保守黨議員說，這次倒戈是在警告強生，他必須改變政府運作的方式，否則領導權將面臨挑戰。

此外，保守黨內負責黨魁挑戰事務的1922委員會成員已表明，換掉強生是選項之一。「每日電訊報」記者14日也宣稱，強生盟友相信，已有多達12名保守黨議員向1922委員會提交不信任強生的信件。