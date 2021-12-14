俄國若進攻烏克蘭 歐盟擬祭大制裁、德國禁開通北溪2號

烏克蘭徵召後備軍人，參加演習，以備可能來犯的俄羅斯大軍。（路透）

歐盟 成員國外交部長今天召開會議，就俄羅斯 可能對烏克蘭發動新的軍事攻擊，協調將採取的回應行動。歐盟外長已警告，他們可能祭出前所未有的經濟制裁措施。

由於七大工業國集團（G7）周末在英國利物浦召開外長會議時，美國和主要盟邦警告克里姆林宮將面臨「巨大」後果，歐盟27國外長今天在比利時布魯塞爾開會討論相關事宜，預料將批准一份與俄羅斯民間軍事公司瓦格那集團（Wagner Group）有關聯的個人和企業清單，並立即納入現有制裁方案對象。

歐盟國外長還表示已做好準備，一旦俄羅斯在烏克蘭邊界展開直接軍事行動，歐盟將對俄國實施「空前規模」的經濟制裁。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾表示：「我們將釋出一個清楚訊號，俄羅斯若對烏克蘭採取任何侵略行為，將付出高昂代價。」他並強調，布魯塞爾的任何相關行動，都將與美國和英國協調。

德國新外長貝爾伯克12日表示，烏克蘭情勢若進一步升溫，將不准北溪天然氣2號管線營運。（路透）

德國 握有制裁選項的王牌之一，德國新任外長貝爾伯克表示，若情勢進一步升溫，從俄羅斯通抵德國的北溪天然氣2號管線將「可以不提供服務」。這條1200公里的管線由俄羅斯經波羅的海海底通到德國，已於9月竣工。這條管線獲得俄羅斯總統普亭與德國前總理梅克爾支持，但也遭許多國家嚴厲批評。

對於西方國家警告，俄羅斯回應表示，若北約組織在歐洲部署中程核飛彈，俄國將執行相同計畫。

俄國副外交部長雷雅布可夫受訪表示，有間接跡象指出北約離重新部署中程核飛彈更進一步，包括上個月重啓冷戰期間、負責操作「潘興」中程飛彈的第56炮兵司令部。他說，如果北約拒絕與俄國交涉，避免這樣的緊張局勢升級，莫斯科將必須採取行動，在歐洲部署中程核飛彈。這番話進一步升高東西緊張對峙。