睽違21年 印度佳麗摘「環球小姐」后冠 曾演出電影

印度佳麗桑德胡13日贏得「環球小姐」后冠。（路透）

新加坡聯合早報報導，第70屆「環球小姐」選美大賽總決賽12日在以色列 紅海度假勝地埃拉特舉行，今年由年僅21歲的印度 佳麗哈娜絲．桑德胡（Harnaaz Sandhu）摘下后冠。桑德胡目前在大學攻讀公共行政碩士，她也兼職模特兒，並在印度多部電影中亮相。

上屆環球小姐、來自墨西哥的安卓雅．梅薩（Andrea Meza）出席現場，為桑德胡戴上后冠，這也是印度睽違21年贏回這項頭銜與榮耀。

本屆環球小姐第2名和第3名分別為巴拉圭佳麗費瑞拉（Nadia Ferreira）和南非 佳麗恩史旺（Lalela Mswane）。

2021年環球小姐第2名為巴拉圭佳麗費瑞拉。（歐新社）

本屆環球小姐曾發生一些插曲和爭議。南非有關當局曾以「以色列對巴勒斯坦人犯下暴行」為由，敦促該國參賽者遠離埃拉特。但梅薩認為，環球小姐大賽應該不涉及政治和宗教，「大賽應關注各國佳麗及她們的貢獻」。

此外，以色列在Omicron變異株開始傳播後，宣布禁止外國旅客入境，卻豁免「環球小姐」參賽者和相關人員，引發爭議。一名法國參賽者上月29日飛抵以色列後確診，最後無緣參賽。