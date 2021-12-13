史上頭一遭 以色列總理將訪問阿聯 討論深化雙邊關係

以色列 總理辦公室表示，總理班奈特今天將出訪阿拉伯聯合大公國，並預計會見阿聯實際領導人。班奈特將是史上首位正式訪問阿聯的以色列總理，兩國去年才建立外交關係。

中央社引述法新社報導，班奈特（Naftali Bennett）的辦公室在聲明中說：「總理班奈特今天將出發…前往阿拉伯聯合大公國。總理預計明天與阿布達比邦王儲穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed）會面。」

路透報導，班奈特今天在內閣會議上表示：「我今天將出訪阿拉伯聯合大公國，這是歷來以色列總理首度訪問阿聯。」

班奈特辦公室的聲明還說，兩國領導人將討論深化雙邊關係，並將特別著重經濟議題，以促進彼此的繁榮、福利 和提升國家穩定。

截至目前，阿布達比尚未證實班奈特將來訪的消息。

班奈特這趟訪問正值中東地區緊張升溫，各強權國家努力恢復與伊朗 的核子協議。伊朗在區域的活動，是以色列和一些阿拉伯波灣國共同的疑慮。

去年在美國斡旋下，阿拉伯聯合大公國、巴林、蘇丹和摩洛哥，與以色列達成「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords），讓彼此外交關係正常化。班奈特今天的訪問，將是史上首位以色列總理拜訪上述4國任一國。