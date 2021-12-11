我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大突破…阿桑吉可引渡美受審 不押入重刑犯監獄

菲記者瑞薩領諾貝爾和平獎 批美科技巨頭助長仇恨

中央社／奧斯陸10日綜合外電報導
菲律賓記者瑞薩10日在挪威領取諾貝爾和平獎，致詞時將炮口對準美國科技巨頭，指控它們在社群媒體激起「有毒污泥」。美聯社
菲律賓記者瑞薩10日在挪威領取諾貝爾和平獎，致詞時將炮口對準美國科技巨頭，指控它們在社群媒體激起「有毒污泥」。美聯社

菲律賓記者瑞薩今天在挪威領取諾貝爾和平獎，致詞時將炮口對準美國科技巨頭，指控它們在社群媒體激起「有毒污泥」，另一獲獎者俄羅斯媒體人穆拉托夫則為殉職記者默哀。

瑞薩（Maria Ressa）是新聞網站Rappler的共同創辦人，她與俄羅斯獨立報「新報」（Novaya Gazeta）總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）共獲諾貝爾和平獎殊榮，兩人今天在奧斯陸（Oslo）市政廳領獎。

頒獎典禮參與人數因疫情限縮，58歲的瑞薩在演說中抨擊諸如臉書（Facebook）、推特（Twitter）和YouTube的「美國網路企業」，但她並未直接點名。

瑞薩指出，科技巨頭的技術「以神一般的力量」，「讓謊言病毒荼毒我們每個人，使我們反目，激發我們的恐懼、憤怒和仇恨，並為世界各地威權者和獨裁者的崛起鋪路」。

她說，美國網路企業透過傳播仇恨牟利，「我們當今最需要做的，是改變仇恨和暴力，改變在我們資訊生態系統中流淌的有毒污泥」。

全世界目前正與疫情對抗，法國、美國、菲律賓和匈牙利都將舉行選舉，瑞薩因此更加強調可靠事實的重要性。

她說，美國科技巨擘「偏頗事實，對記者有偏見，蓄意把媒體分化、激進化」。

瑞薩直言不諱批評菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）及他的掃毒戰。瑞薩在菲國面臨7起刑事訴訟，目前獲得保釋，正在等待為去年網路誹謗案被定罪一案上訴。她必須向3個法院申請獲准後才能親赴挪威領獎。

另一位諾貝爾和平獎得主穆拉托夫則在頒獎典禮為殉職記者默哀1分鐘。他說：「我希望記者們能不再英年早逝。」

穆拉托夫的「新報」以調查貪腐和車臣（Chechnya）侵犯人權行徑而聞名，該媒體自1990年代以來已有6名記者遭殺害，包括在2006年遭暗殺的著名調查記者波利特科夫斯卡亞（Anna Politkovskaya）。

穆拉托夫在領獎致詞表示，「俄羅斯新聞業正在經歷一段黑暗時期」，指超過100名記者、媒體、維權人士和非政府組織被俄國司法部指稱為「外國代理人」。

所謂「外國代理人」是指接受海外資金的個人或團體，並涉入俄國的任何「政治活動」，但也常被用來標籤反克里姆林宮的記者與媒體，導致他們在俄國工作遭遇困難。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）警告，諾貝爾獎不是保護記者的「盾牌」，但穆拉托夫表示，他不認為「新報」會被貼上「外國代理人」標籤。

穆拉托夫告訴法新社：「在我們報紙走過的30年歲月中，為國家做了很多正向和有益的事情，宣布我們是外國代理人會損害國家實力，（且是）愚笨之舉。」

諾貝爾獎 俄羅斯 俄國

上一則

俄躍躍欲試出兵烏克蘭 諾貝爾和平獎得主：開戰難避免

延伸閱讀

俄躍躍欲試出兵烏克蘭 諾貝爾和平獎得主：開戰難避免

俄躍躍欲試出兵烏克蘭 諾貝爾和平獎得主：開戰難避免
最糟時間已過去？ 車用晶片商 9個月來庫存首上升

最糟時間已過去？ 車用晶片商 9個月來庫存首上升
普亭藉外國代理人法 箝制新聞自由和反對派人士

普亭藉外國代理人法 箝制新聞自由和反對派人士
諾貝爾和平獎得主瑞薩 曾在新州就讀高中大學

諾貝爾和平獎得主瑞薩 曾在新州就讀高中大學

熱門新聞

(取材自美國國防部)

美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜

2021-12-06 20:45
北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，此圖為位在雅加達的北韓餐廳。（示意圖／非當事畫面／翻攝自Twitter）

北韓餐廳救業績 美女店員被逼肉體接客、脫罩服務

2021-12-03 21:14
法國女子柔道國手皮諾召開記者會，指控遭到教練男友施密特施暴。皮諾今年才在東京奧運獲得混合團體金牌。(Getty Images)

法國奧運柔道金牌女將遭施暴：以為我快死了

2021-12-04 10:11
北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，圖為位在雅加達的北韓餐廳。此為示意圖。（取材自Twitter）

肉體接客後… 北韓餐廳美女店員「被脫罩」服務

2021-12-04 02:30
凱特很少大鳴大放，也乖乖配合照講稿發表一些安全、無爭議的內容，英國上下都認為這樣優雅得體。（路透資料照片）

梅根為何比凱特失敗、討厭？「以為在皇室可暢所欲言」

2021-12-04 17:28
新變異株Omicron病例激增，南非迄今染疫人數已超過300萬人。(美聯社)

Omicron快速蔓延 南非染疫突破300萬例

2021-12-03 20:28

超人氣

更多 >
英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜

英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜
老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元

老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元
遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入

遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入
涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身
紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效