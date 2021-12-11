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墨南卡車撞陸橋翻覆 53死多為瓜地馬拉移民

編譯中心╱綜合10日電 

一輛聯結車9日在墨西哥南部奇亞帕斯州撞到人行陸橋後翻覆，至少53名藏身車內的移民喪生、50多人受傷。

中央社引述法新社報導，墨國奇亞帕斯州與瓜地馬拉交界，是北漂移民赴美的主要轉運站。

奇亞帕斯州的民防首長賈西亞告訴媒體，當時車上塞有移民107人，據倖存者陳述，他們大多來自瓜地馬拉。

事發地點在一條連結奇亞帕寇索市與州府杜克拉古蒂瑞茲的高速公路，目擊者表示當時卡車超速行駛，然後在繞過一個急轉彎時翻車，隨後撞上一旁的人行陸橋和附近的建物。

官員表示事故看似聯結車司機在加速行駛中失控，也不排除車輛發生故障。司機在事發後逃逸。

當地電視媒體畫面顯示，多輛救護車、消防車和救難人員聚集在撞毀的卡車周圍，一些受到驚嚇、不知所措的移民在一旁等待救治。罹難者的遺體則以白布或毯子包裹。

墨西哥移民當局表示，會讓倖存者以人道理由暫時留置墨國，並提供食物和安置場所。

瓜地馬拉總統賈麥岱在推特表示，將提供出事鄉親諮詢協助，包括幫助他們返鄉。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多在推特上致哀，稱此一事件「令人非常哀傷」。

綜合法新社與華盛頓郵報，將未經申請的移民藏在卡車內，從瓜地馬拉沿著邊界送進墨西哥，是人蛇集團常見手法，移民抵達墨西哥後，再朝美國邊界前進。這些聯結車每天途經墨西哥將貨物運往美國，人蛇通常收取移民每人1萬美元費用。

移民 墨西哥 推特

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