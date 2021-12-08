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阿聯接軌西方 明年起周末改為周六周日 1周工作4.5天

編譯陳韋廷／綜合7日電
從明年1月開始，阿聯的周末假期將變為周六和周日，圖為今年6月的杜拜天際線。（路透）
從明年1月開始，阿聯的周末假期將變為周六和周日，圖為今年6月的杜拜天際線。（路透）

阿拉伯聯合大公國7日宣布，明年起將把周末假期改為周六和周日，周五的工作時間則是早上7時半到中午12時，等於每周工作日縮短為4天半。這一新的作息時間將自2022年1月1日起生效，希望達到強化經濟競爭力、增進生活與工作的平衡。

阿聯目前實施與其他區域國家相同的周五、周六為周末假日的制度，新政策使其更與西方國家接軌。政府機構明年元旦起將強制施新措施，周五工時於聚禮之前的中午12時結束。

獨立新聞媒體「中東之眼」報導，阿聯官方在聲明中表示，此一轉變將可「確保與定周六和周日為周末的國家之間金融、貿易和經濟交易順利進行，增進總部設在阿拉伯聯合大公國的數以千計企業和跨國公司的國際業務聯繫和機會」。

阿聯是波斯灣油國、區域商貿和旅遊中心，在與鄰國沙烏地阿拉伯的經濟競爭日益白熱化之際，過去一年已經採行措施，對外資和國際人才招手。

阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）報導指出，新措施上路後，阿聯將成為第一個每周工時短於5天的國家。

阿聯去年廢止對「榮譽處決」（honour killings）的法律保護、放寬飲酒限制，並准許未婚情侶同居，作為政府改善法規和投資環境，加強寬容原則的一環。

當局也開始核發效期較長簽證，藉以吸引和留住國際人才，並且鼓勵企業赴當地拓展業務。

不過，移工在阿聯遭遇嚴重違反人權的侵害情況時有所聞，例如拖欠工資，或是為人詬病已久的「外勞擔保制度」（kafala system）等。目前仍不清楚有關作法對於移工可能造成什麼程度的影響。

「外勞擔保制度」將外勞居留資格與雇主或擔保人掛鉤，勞工必須得到雇主同意才能換工作，且若逃跑可依「潛逃」罪名起訴。

投資 勞工 簽證

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