加納利火山熔岩流不停 每秒1公尺持續肆虐街道

西班牙拉帕馬島老峰火山的新熔岩管昨天起又釋出熔岩往山下流，速度快達每秒1公尺。(路透)

根據加納利群島火山研究所（Canaries Islands Institute of Volcanology），西班牙拉帕馬島老峰火山的新熔岩管上月底又釋出熔岩往山下流，速度快達每秒1公尺。

來源：Youtube

美國有線電視新聞網（CNN）報導，老峰火山（Cumbre Vieja）9月19日開始噴發後未曾停息。位於拉帕馬島（La Palma）西側的山下城鎮拉古納（La Laguna）1個月前就已撤離，如今熔岩繼續威脅鎮上僅存的建築物。

根據加納利群島政府火山危機委員會今天公布的地圖，最寬的熔岩流現在距離拉古納鎮教堂只有1公里，朝著大西洋方向移動。

火山危機委員會表示，熔岩之前已從拉帕馬島西岸兩處懸崖流入大西洋，總共在海岸線上堆出48公頃面積，但它毀掉的不僅如此，還包括1134公頃，其中1/3是農地，吞噬島上經濟所仰賴的香蕉園和酪梨園。

委員會說，熔岩也已摧毀超過1200棟民宅和其他300棟建築物；島上約8萬居民之中，超過6000人無家可歸。

拉帕馬島是西班牙加納利群島最小的島嶼之一，位於北非國家摩洛哥西方外海。