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對抗網路暴力 澳洲擬立法要社群媒體協助「揪酸民」

編譯中心／綜合28日電
澳洲總理莫里森表示，政府將提案立法，要求社群媒體巨擘提供在平台發布誹謗性言論的用戶資料。（歐新社）
澳洲總理莫里森表示，政府將提案立法，要求社群媒體巨擘提供在平台發布誹謗性言論的用戶資料。（歐新社）

澳洲總理莫里森28日表示，政府將提案立法，要求社群媒體巨擘提供在平台上留下誹謗性言論的用戶細節。

路透報導，澳洲政府一直在研究像推特、臉書等社群媒體應對自家平台上的誹謗性言論負起多大責任。澳洲高等法院9月時裁定，媒體業者必須為其社媒專頁上的留言串負起法律責任。法院的判決促使美國有線電視新聞網（CNN）等多家新聞媒體，關閉他們在澳洲的臉書專頁。

莫里森28日在電視轉播的記者會中表示：「網路世界不該是個蠻荒世界，一個網軍、偏執狂和酸民可以隱姓埋名遊走、傷害別人的地方。這種行為並非真實世界可以發生的事，數位世界也不該發生這樣的事。」

莫里森說，新的立法將設立投訴機制，若有人認為自己遭受誹謗、霸凌或攻擊，可要求社群平台拿掉相關內容。若投訴後相關內容未被移除，則可透過法院程序，強制社群媒體提供酸民的詳細資料。

莫里森表示，這些數位平台、網路企業必須要有適當程序來移除相關內容。莫里森表示：「他們創造了社群平台這個空間，就必須確保平台的安全，若不照辦，我們將透過這類法令讓他們非照辦不可。」

社群媒體 澳洲 臉書

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