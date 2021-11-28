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翁山蘇姬被控多項罪名 煽動叛亂案30日首先宣判

中央社／緬甸奈比多28日綜合外電報導
緬甸遭罷黜的領導人翁山蘇姬被控煽動叛亂，將於30日聆聽判決。她被控連串罪名，這是軍政府法庭將宣布的第一個判決。路透
緬甸遭罷黜的領導人翁山蘇姬被控煽動叛亂，將於30日聆聽判決。她被控連串罪名，這是軍政府法庭將宣布的第一個判決。路透

緬甸遭罷黜的領導人翁山蘇姬被控煽動叛亂，將於30日聆聽判決。她被控連串罪名，這是軍政府法庭將宣布的第一個判決，而她有可能共將被判入監數十年。

緬甸軍方2月1日推翻翁山蘇姬領導的政府，結束了這個東南亞國家短暫的民主時期後，曾獲諾貝爾和平獎的翁山蘇姬就一直遭到拘禁。

根據緬甸監督組織的資料，軍方鎮壓異議人士已造成超過1200人喪命，逾1萬人被捕。

如果煽動群眾對抗軍方的指控被判有罪，翁山蘇姬將面臨3年的牢獄之災，而分析家表示，這只是為了將這位民主象徵人物從政壇上永遠抹去的其中一項指控。

但他們又說，緬甸軍政府計畫如何對付翁山蘇姬仍是未知數，有關當局也可能會延後宣布判決。

宣判程序將在首都奈比多（Naypyitaw）的特別法庭進行，記者不准採訪，翁山蘇姬的律師也不准對媒體發言。

政變幾天後，翁山蘇姬即被控數項離奇罪名，包括非法持有無線電通訊設備，以及在2020年選舉過程中違反防疫規定。她所屬全國民主聯盟（NLD）贏得那次選舉。

緬甸軍政府一步步的在翁山蘇姬身上添加了許多的罪名，其中包括違反官方的機密法、貪腐、選舉舞弊等。

76歲的翁山蘇姬現在工作日大多要到軍政府的法庭應訊，她的法律團隊上個月表示，忙碌行程已對她的健康造成了影響。

先前曾在緬甸工作的馬迪森（David Mathieson）說：「我幾乎可以確定，翁山蘇姬將遭受嚴厲的判決。」

「問題是她被監禁的情況會是怎樣？她會被關在擁擠的女監，待遇和一般囚犯相同，或是獲得禮遇？」

翁山蘇姬 緬甸 東南亞

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