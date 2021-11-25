恐怖劇情真實版…北韓禁看魷魚遊戲 走私者處死 偷看勞改

北韓消息人士向美媒「自由亞洲」透露，當局近期逮捕7名偷看南韓熱門影集「魷魚遊戲」的高中生，隨後更將走私和出售影集的男子判處死刑。（Getty Images）

平壤今年以來大力掃黃、掃毒，結果連看南韓 「魷魚遊戲 」也不准，北韓 消息人士向美媒「自由亞洲」（RFA）透露，當局近期逮捕7名偷看南韓熱門影集「魷魚遊戲」的高中生，隨後更將走私和出售影集的男子判處死刑；去年北韓2所知名大學的女大生被高官脅迫下海賣淫，金正恩震怒，處決6名主嫌，至少有3人因使用毒品等被處死。

根據報導，走私者將「魷魚遊戲」從中國帶回北韓並以隨身碟方式出售。消息人士指出，購買的學生被判無期徒刑，其餘6名有觀看影集的學生則被判處5年勞動教化，而他們就讀高中的教職人員都被解僱，未來恐怕被流放去挖礦。

北韓去年12月頒布「反動思想文化排撃法」，旨在防止外來文化摧毀北韓的社會主義制度，並禁止北韓民眾觀賞、保存或傳播來自南韓等資本主義國家的影劇或音樂，最嚴重可判處死刑。該消息人士稱，「魷魚遊戲」劇中的反烏托邦世界會與從事危險職業的北韓人「產生共鳴」。

消息人士也強調「懲罰不會止於觀看影集的走私者和學生身上」，因為其他與事件無關的人也將承擔責任，他表示「政府非常重視這起事件，認為學生的教育被忽視，包括該校校長、青年秘書和班主任等人都被解雇了」。

此外，上述受影響人士的黨籍已被抹除，未來很有可能被流放去挖礦或農村，以上種種懲處讓其他學校的老師人人自危，深怕若他們的學生也捲入調查，自己也會遇到同樣情況。

另據「自由亞洲電台」報導，去年7月爆發平壤2知名大學被官員逼賣淫事件，金正恩得知之後對6名主嫌處以死刑。