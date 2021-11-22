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美國情報部門警告：天氣變冷 刺激俄國入侵烏克蘭

編譯陳韋廷／綜合21日電
圖為20日聚集在白俄羅斯與波蘭邊界的移民們。（美聯社）
圖為20日聚集在白俄羅斯與波蘭邊界的移民們。（美聯社）

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）20日援引知情人士消息報導，美國情報部門警告歐洲盟友，俄羅斯可能對烏克蘭進行軍事入侵，「隨著天氣變冷，可能性愈高」。

孰悉此事的美國官員表示，俄入侵烏取決於天氣條件，但西方若未干預，入侵恐在數周內發生。繼今年春天在跟烏克蘭交界地區集結大軍後，俄國近日在烏克蘭東部邊境又屯兵數萬人與集結軍事裝備。

美國情報官員警告說，這次跟去年春天被視為展示武力的集結不同，可能是為了實際入侵烏東頓巴斯地區做準備。

另一方面，美國與北約盟友也針對白俄羅斯與波蘭邊境的移民問題，大傷腦筋。否認挑起危機的白俄當局日前似乎改弦易轍，除了於18日清除邊界附近一處移民營地，並開始把一些移民送回伊拉克。然而波蘭表示，白俄政府還是繼續用卡車把數以百計的移民載往邊界，據信約有11名移民死於寒冬低溫。

此外，波蘭邊防警衛在推特表示：「20日有一群大約100名非常凶猛的外國人，被白俄軍人帶到邊界後，試圖強行闖進波蘭，遭波蘭部隊阻止。」

10多名來自伊拉克的移民，昨在白俄邊界告訴立陶宛媒體說，白俄官員不顧他們想回伊拉克的意願，強行使用軍用卡車把他們載到邊境。

波蘭總理莫瑞維奇今天上午造訪愛沙尼亞，與該國總理卡拉斯討論這次危機，今天稍晚他也將訪問立陶宛和拉脫維亞。莫瑞維奇表示，這波移民危機是冷戰以後「破壞歐洲穩定的最大企圖」，「波蘭不會屈服於脅迫，並將盡己所能來捍衛歐盟邊界」。

他並提到，各方正在討論對白俄進一步實施經濟制裁。

西方指控白俄藉由引進主要來自中東的潛在移民，將這些人帶到與歐盟國家的邊境，並承諾他們可以輕鬆進入歐盟，以此製造人為邊境移民危機。這些移民們放棄在自己國家的一切，花費數千美元持旅遊簽證飛往白俄，決心進入歐盟。

移民 邊境 美國

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