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印度「最強國造戰艦」服役 可匿蹤、應付核生化戰

編譯中心／綜合21日電
維沙哈巴南號服役儀式是在孟買海軍船塢舉行，印度國防部長辛赫主持儀式。(取材自推特)
維沙哈巴南號服役儀式是在孟買海軍船塢舉行，印度國防部長辛赫主持儀式。(取材自推特)

印度海軍首艘維沙哈巴南級（Visakhapatnam Class）匿蹤導彈驅逐艦「維沙哈巴南號」今天正式服役，印度政府號稱是「最強國造戰艦」。

維沙哈巴南號（INS Visakhapatnam）服役儀式是在孟買海軍船塢舉行，印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）及海軍高層官員觀禮。

辛赫在致詞時說，維沙哈巴南號的服役象徵印度海軍力量的成長，也是印度總理莫迪的「在印度製造、為世界製造」願景的里程碑，相信維沙哈巴南號的服役，將有助印度加強海事安全及保護國家利益。他指出，維持亞太區域開放與安全是印度海軍的主要任務之一。

根據印度國防部新聞稿，維沙哈巴南級驅逐艦是由印度海軍設計局設計、國防部附屬馬薩岡造船廠建造。維沙哈巴南號長163公尺、寬17公尺，排水量7400噸，可載乘員315人，航速可達30節，透過低雷達反射截面積的艦體造型，強化匿蹤能力。

武裝方面，印度國防部稱，維沙哈巴南號搭載多款面對飛彈及面對空飛彈，且具備反潛戰術能力，還能在核生化戰（NBC）條件下作戰。

印度政府預料將製造4艘維沙哈巴南級驅逐艦，第二艘預定於2023年服役，剩下兩艘則預定於2025年服役。

另一方面，辛赫也罕見地在致詞中評論了區域秩序，但並未點名任何國家。辛赫引述聯合國海洋法公約，譴責「一些不負責任的國家」為了一己之私和霸權野心，不斷重新且不當詮釋國際法，影響海洋秩序。

維沙哈巴南號服役儀式。(取材自推特)
維沙哈巴南號服役儀式。(取材自推特)

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印度 國防部 中國

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