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軍事政變出現轉圜 蘇丹總理傳將復職

中央社／喀土穆21日綜合外電報導
蘇丹總理哈姆杜克傳將復職。 路透
蘇丹總理哈姆杜克傳將復職。 路透

斡旋人員今天表示，蘇丹軍事領袖柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）和總理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）達成協議，哈姆杜克將復職，上月軍事政變遭捕的文人領導階層也將獲釋。

高階斡旋人員、蘇丹國家黨（Umma）代理主席柏馬（Fadlallah Burma）告訴法新社：「柏罕將軍、哈姆杜克、各政治勢力和公民社會組織之間已經達成協議，讓哈姆杜克復職，並釋放政治犯。」

柏罕將軍10月25日宣布國家緊急狀態，驅逐政府並拘押文人領導階層。

蘇丹軍方奪下政權這一步，重挫蘇丹過去2年轉型為文人統治的進程，國際社會不僅嚴厲撻伐，更祭出懲罰措施，並掀起大型示威潮。

由學術界、記者、政治人物組成的蘇丹斡旋團，自危機爆發以來就展開協商，想方設法調解出一項協議方案，而他們也釋出聲明，勾勒協議要點。

協議包括讓哈姆杜克恢復總理職，釋放所有被關押的人犯，並恢復所謂的治理過渡時期的憲法、司法和政治共識。

蘇丹軍方接掌政權以來，柏罕將軍一直堅稱軍方此舉「並非政變」，而是「校正過渡進程」的一環，用以解決現遭他們廢黜政府內部的派系內鬨和愈來愈深的分裂。

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