法國首間台灣華語中心揭牌 推動正體中文學習

法國第一個「台灣 華語文學習中心」今天揭牌，駐法代表處、當地政要與學生逾百人出席慶賀。華語中心與巴黎亭林中文學校合作，盼透過正體中文與台灣文化，推動雙向交流學習。

「華語熱」是當前國際社會重要潮流，學習人數不斷攀升，學習對象也從原來的華裔 ，逐漸擴展至非華裔族群，各國政府對於華語教育也越加重視。

為掌握海外華語文市場擴展契機，中華民國僑務委員會訂定「海外華語文學習深耕計畫」，其中一大策略是輔助既有僑校（團）成立華語文學習中心，共同於當地推廣具有台灣特色的華語文教學。

法國首間台灣華語文學習中心便與成立於1989年的僑校亭林中文學校合作，今年9月中在巴黎東郊大諾瓦西市（Noisy-le-Grand）開始營運，目前開設週日上下午2班，共計20多名學生，主要是非華裔成人。

開幕揭牌典禮因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情考量選在今天進行，現場貴賓與學生逾百人共襄盛舉，非常熱鬧。中華民國駐法代表吳志中、副代表劉邦治、巴黎台灣文化中心主任胡晴舫、大諾瓦西市副市長拉卡、議員等當地政要，以及多位僑領與僑團代表都到場致賀。

吳志中在致詞時表示，台灣代表真正的中華之美，無論是在文化或語言上。台灣保存正體中文，他以「愛」字為例，說在台灣的中文裡，「愛」中有「心」；但中國卻把「心」拿掉了。另外，台灣的國立故宮博物院保存了絕大多數的明清文物，若沒有台灣，這些寶藏很可能在文化大革命期間被摧毀殆盡

他說，人性的未來，必須要有多元的豐富性，台灣便是最好的代表，因為台灣展現了中華文化中最好的一面，並與歐洲價值交融。

臨時因病無法出席的市長馬希尼（Brigitte Marsigny）則請副市長拉卡（Véronique Lachkar）代為致詞。拉卡表示，「很開心第一間台灣華語學習中心能在大諾瓦西市成立，感謝亭林中文學校與校長楊馥吟的長時間耕耘，除了教授正體華語文，也推動台法文化交流」，最後也祝賀台法美好友誼。

身為企業人資的學生特伊（Marie Treilles）也參與揭牌典禮，她向中央社表示，起初是對中文有興趣才開始學，後來連她的小孩也一起報名上課。她覺得學習正體中文是重要基礎，之後想閱讀簡體字也會相對容易。而亭林中文學校的書法、武術等活動，讓孩子進一步了解文化，也使他們對台灣產生濃厚興趣。

僑委會今年協助18所僑校設置「台灣華語文學習中心」，包括美國 15所及英、法、德各1所，開辦華語文課程，提供主流社會成年人士學習具台灣特色華語的機會，推動雙向文化交流和語言學習。

自由、多元、保障學術與言論自由是中華民國的關鍵競爭力；智能數位技術與創新翻轉則是台灣華語文教學的優勢。明年僑委會將推動與巴黎市的僑教（團）中心合作成立台灣華語文學習中心，以文化與語言接近當地主流社會。