曼德拉曾誇「有極少人的勇氣」 南非最後白人總統辭世

南非最後一位白人總統戴克拉克（右）11日病逝，圖為他1993年與翌年成為南非首位黑人總統的曼德拉（左）共同領取諾貝爾和平獎。（美聯社）

南非 最後一位白人總統戴克拉克11日因惡性間皮細胞瘤病逝於開普頓家中，享壽85歲。他在任內廢除實施46年、惡名昭彰的種族隔離政策，並將政權和平轉移給曼德拉領導的黑人政府，兩人在1993年共同獲頒諾貝爾 和平獎。

1989年9月南非國民黨 黨魁戴克拉克當選總統後，於1990年開放黨禁，釋放非洲民族議會黨（ANC）領袖曼德拉，1991年南非國會通過「廢除種族隔離政策」法案。1994年4月舉行多種族參與的民主大選，ANC勝選，由曼德拉出任總統，姆貝基及戴克拉克擔任副總統，南非種族隔離制度正式廢除。

戴克拉克廢除種族隔離讓南非不再受到國際社會孤立，卻在國內引起右派白人的不滿，視他為「叛徒」。有人將戴克拉克和蘇聯末代共黨總書記戈巴契夫相比，都是在登上權力顛峰之際摧毀栽培自己的體系。

蘇聯解體和東歐共黨政權垮台，讓戴克拉克得以放手一搏。在自傳中戴克拉克表示，數十年來困擾南非的「紅色威脅」一消失，他看到機會之窗瞬間開啟。

柏林圍牆倒塌不到3個月，戴克拉克1990年2月就在國會宣布解禁ANC，並釋放坐牢27年的曼德拉，消息轟動全球。擔心演講內容提前曝光引起右派白人反撲，當時僅有少數閣員事前知道戴克拉克將開放黨禁，連他的妻子都不知情。

戴克拉克2006年歡慶70大壽時，曼德拉對他讚譽有加：「你展示了極少人具備的勇氣。」