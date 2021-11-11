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「中國大哥」狂掃一切 俄官員批中民眾危害自然資源

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯聯邦自然資源監督局局長拉迪奧諾娃10日表示，中國公民正進入俄羅斯，採摘罕見植物後跨過邊境出口回國，造成威脅俄國生物多樣性跟可能令頻危植物群滅絕的環境問題。資料畫面。路透/TASS
俄羅斯聯邦自然資源監督局局長拉迪奧諾娃10日表示，中國公民正進入俄羅斯，採摘罕見植物後跨過邊境出口回國，造成威脅俄國生物多樣性跟可能令頻危植物群滅絕的環境問題。資料畫面。路透/TASS

俄羅斯官媒《RT》10日報導，俄羅斯聯邦自然資源監督局（Rosprirodnazdor）局長拉迪奧諾娃（Svetlana Radionova）公開表示，中國公民正進入俄羅斯，採摘罕見植物後跨過邊境出口回國，造成威脅俄國生物多樣性跟可能令頻危植物群滅絕的環境問題。

拉迪奧諾娃當天在俄羅斯聯邦議會上院接受質詢，解釋非法採掘「紅皮書」（Red Book）榜上有名的植物應有刑事處罰時指出，「現在讓我們說清楚點，我們的『中國大哥』正是狂掃他們能得到的一切。你真的沒辦法想像我接到多少通電話，要求許可移走野豬、松果，不管聽起來可能多怪，還有白樺茸」。

「紅皮書」是一個俄羅斯政府管理的視為頻危動植物群資料庫，但拉迪奧諾娃承認，因為部分區域保有收集植物在內的傳統，在俄羅斯立法保護頻危植物是一件很複雜的事。

拉迪奧諾娃表示，「我最近在阿爾泰山脈（Altai Mountains），跟當地人談過，對他們來說，這是他們生活方式的一部分，這是他們的生活」。

不過，拉迪奧諾娃談到，對聯邦自然資源監督局來說，保護特有物種與生物多樣性是最重要的事情，該機構完全支持「沒收與非法採掘『紅皮書』榜上有名的植物」該負刑事責任。

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