北韓缺糧又缺油墨 無法印鈔只能發行「錢票」應急

金正恩稱自己的心情如履薄冰，指示必須確保每一粒糧食。（美聯社）

南韓國家情報院表示，北韓 面臨嚴重經濟困難，北韓領導人金正恩 稱自己的心情如履薄冰，指示必須確保每一粒糧食。此外，由於紙張和特殊油墨進口暫停，北韓央行甚至連印製錢幣也面臨困難，只能使用北韓產紙張印製名為「錢票」的臨時貨幣。國情院還報告，由於必需醫藥品短缺，傷寒等傳染病正在北韓蔓延。

北韓為解決糧食困難，已進入全軍和全民總動員體制，金正恩指示「凡是吃過飯的人都要支援農村」。河泰慶表示，今年1月至9月，北韓與中國間的貿易額為1.85餘億美元，減至去年同期的三分之一，今年9月的交易量僅及2019年同期的29%。

另據北韓「勞動新聞」報導，9日刊出一則新聞指出，金正恩為了國家與人民工作 到深夜，直到凌晨還在聯絡相關人員。然而這明明是壓榨屬下的行為，報導卻稱他的部屬因領導人對國家的積極奉獻而「熱淚盈眶」。

報導說，金正恩在6月6日午夜時分，三度打電話給下屬，甚至到凌晨3時仍持續通畫，「細心教導負責工作的職員應該如何尋找解決方法，並制定積極的對策」，意圖想要表現出金正恩親力親為又溫暖的形象。

報導說，「多虧了這3通電話，在幾天後所舉辦的黨中央委員會，金正恩同志才能發布為了人民生活做出貢獻的特別命令。」而接到電話的工作人員則忍不住熱淚盈眶，感動於金正恩日夜不分地辛勤工作，甚至刻苦就如父親金正日。