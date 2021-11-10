英氣象局：全球升溫2℃將衝擊10億人 受害人數增15倍

圖為8月12日熱浪侵襲羅馬。（歐新社）

英國 氣象局9日在聯合國氣候峰會（COP26）期間公布研究報告指出，如果氣候危機造成全球升溫達攝氏2度，估計有10億人會受「極端熱壓力」影響，是目前受害人數的15倍。若全球升溫達攝氏4度，全世界將有一半人口會受極端熱壓力衝擊。

英國氣象局評估了取決於空氣溫度和溼度的「溼球溫度」（wet-bulb temperature）。溼球溫度攝氏32度是衡量勞動環境熱壓力的國際標準，一旦達到，勞工就必須定時休息以免中暑。當溼球溫度達到攝氏35度，人體就無法自行以汗腺降溫，連坐在陰影處的健康人都會在六小時內喪命。

英國氣象局繪製地圖，標出全球升溫達攝氏四度的情況下，每年超過十天溼球溫度在攝氏32度以上的地區。巴西、衣索比亞、印度等熱帶國家最受極端熱壓力衝擊，有些地區甚至快要不宜人居。

另外一項刊登於「Nature」的研究分析顯示，中東及北非已是全球最炎熱且乾燥的地區，但氣候變遷 恐讓部分地區氣溫飆破攝氏60度，無法再住人。

英國氣象局哈德利中心主任譚克指出：「全球所有區域，包括英國和歐洲，預料都會遭受氣候變遷持續衝擊。」根據近期一項研究，數十年來，世界各大城市的極端酷熱事件已增為三倍。2020年夏天，美國 逾四分之一人口受累於極端酷熱效應，症狀包括惡心和痙攣。WHO資料顯示，2017年之前的20年間﹐全球至少16萬6000人死於熱浪。

英國氣象局這項分析源於歐盟贊助的「螺旋計畫」研究，另也繪製了河流氾濫、野火、乾旱、糧食匱乏風險日益增加的地圖。

至於正在進行中的COP26峰會，美國前總統歐巴馬8日出席，發表演說，提到缺席四年的「美國回來了」，並批評中俄領導人習近平和普亭未到場參加峰會，其應對氣候變遷的國家計畫「缺乏急迫感」，只想維持現狀。

歐巴馬在演說中，鼓勵年輕人積極採取行動，他說示威活動可擴大對議題的認知，大家必須說服不關心氣候議題的人，也要敦促政府採取更大膽的行動回應氣候議題。

但他也反遭社運人士批評美國失信。來自烏干達的氣候社運人士娜卡特在推特開砲，表示在她13歲時承諾的1000億美元氣候金融資金始終沒到位。