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民眾杜拜世博會上大排長龍 只為品嚐這種沙國雞塊

編譯陳律安／綜合外電

歷史超過170年的世界博覽會，向世人介紹了許多令人驚嘆的事物，例如巴黎艾菲爾鐵塔、電報、手機，也推廣了許多美食，比方說冰淇淋甜筒、熱狗、番茄醬。而在今年的世博會上，來自沙烏地阿拉伯的雞塊獨領風騷。

華爾街日報報導，在因疫情而延宕一年後，2020年杜拜世博會於10月1日揭幕，在數百個展示館中，有47年歷史的速食連鎖店「Al Baik」吸引民眾大排長龍。

「Al Baik」的意思是「大廚」，在前往聖地麥加朝聖的穆斯林中小有名氣，目前「Al Baik」在波斯灣地區經營約130家門市，包括去年在杜拜和巴林新開的兩家分店。在社群媒體上，有許多關於「Al Baik」的雞塊、薯條、漢堡等產品的貼文，吸引人們造訪「Al Baik」在2020年杜拜世博會上的臨時門市。

印度學生喬瑟夫趕在中午人潮聚集前，在「Al Baik」杜拜世博會的門市排隊，他說，「Al Baik」的口碑很好，大家都說應試試它的餐點。上周他在「Al Baik」的另一處杜拜門市，足足排隊等候1.5小時。

「Al Baik」的創辦人阿布加札拉1974年在紅海岸邊的吉達開始賣炸雞，然後進軍聖地麥加。在2008年，名廚波登的節目「波登不設限」造訪了「Al Baik」，波登大讚「Al Baik」的炸雞遠比肯德基好吃。

ServQuest執行長哈扎利說，「Al Baik」在杜拜世博會獲得這麼好的反應，不禁讓他想起進軍世界的可能性。ServQuest持有「Al Baik」在阿拉伯聯合大公國的加盟事業。

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